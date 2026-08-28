El municipio ejecuta importantes obras de infraestructura en barrio Parque del Lago

Mientras que, esta semana comienza la preparación de suelo para la próxima pavimentación de dos cuadras de calle Dr. René Favaloro.

Actualmente, personal de la Municipalidad de Crespo lleva adelante las tareas de colocación de hormigón elaborado para finalizar sobre la calzada de Dr. Ramón Carrillo tramo comprendido entre Juana María Gorriti y María Segovia hasta Democracia.

“Continuamos con el desarrollo de una obra muy importante, contemplada bajo una planificación e intervención muy amplia producto de la necesidad de infraestructura hidráulica e hídrica mediante entubamiento subterráneo para beneficiar el escurrimiento del agua en los días de lluvia”, especificó el intendente Marcelo Cerutti durante el recorrido por la zona.

También destacó que esta concreción beneficia la “conectividad de los barrios, la seguridad vial, transforma la vida de los vecinos, y además el municipio deja de tener las pérdidas económicas en materiales porque cada vez que llovía la piedra colocada para el afirmado de la calle se terminaba yendo al arroyo”.





En el lugar, también estuvo Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), quien resaltó que estas “obras son muy significativas. La canalización demanda mucho tiempo y una importante erogación económica, pero trae grandes soluciones para conducir el caudal del agua en toda esta zona cercana al arroyo”.

Cabe recordar que la primera etapa de pavimentación de la extensión de la calle Dr. Ramón Carrillo abarcó el tramo entre Tita Merello y Diamante hasta el límite con el arroyo. Ahí, antes de colocar el hormigón, se efectuó una importante obra hidráulica estructural realizándose el entubado subterráneo con la instalación de dos cámaras con sus sumideros y la colocación de cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro para conducir el drenaje del agua los días de lluvia. Son aproximadamente 320 metros, porque se colocaron de ambos lados. Esto implicó efectuar las excavaciones de todo el tramo longitudinal y la disposición de brosa cemento en la base donde se puso la cañería.

Más cuadras pavimentadas

Esta semana comenzarán los trabajos de apertura de caja para realizar la preparación de suelo y la posterior pavimentación de calle Dr. René Favaloro. La obra contemplará el tramo desde Federación hasta la mitad de cuadra de Tita Merello/Diamante para conectar con el pavimento ya existente en ese sector.