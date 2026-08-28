Entrerriana conoció a un supuesto británico por Facebook, pidió créditos y perdió casi $30 millones

Una mujer fue víctima de una estafa virtual por casi $30 millones después de conocer por Facebook a un supuesto hombre que decía encontrarse en Reino Unido y que habría simulado querer iniciar una relación sentimental con ella. La víctima, de 60 años y domiciliada en Paraná, llegó a solicitar créditos en distintas entidades financieras para enviarle el dinero que supuestamente necesitaba para viajar a conocerla.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montangie y derivó este miércoles en un allanamiento realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal en una vivienda de calle Las Heras al 1044, en Concordia. En el domicilio fue notificada una mujer de 47 años que quedó vinculada, en principio, a la causa.

El procedimiento fue dispuesto por la jueza de Garantías Gabriela Seró. Durante la medida, los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a pericias para buscar información relacionada con las transferencias y las personas que habrían participado de la maniobra.

Cómo comenzó el engaño por Facebook

De acuerdo con la investigación, el contacto con la víctima habría comenzado el 24 de febrero de 2025. Una persona cuya identidad real todavía se intenta determinar se comunicó inicialmente con la mujer a través de Facebook y posteriormente trasladó las conversaciones a WhatsApp, donde utilizaba una línea telefónica con característica de Reino Unido.

El interlocutor se habría presentado como un hombre llamado Michael Lawrence Williams y, con el paso de las conversaciones, habría simulado interés en comenzar una relación de pareja. El vínculo virtual avanzó hasta que el supuesto hombre le manifestó a la víctima que pretendía viajar desde Reino Unido hasta Paraná para encontrarse personalmente con ella, consignó Concordia Policiales.

Sin embargo, para concretar ese supuesto viaje le habría indicado que necesitaba una autorización y determinada cantidad de dinero. Según la denuncia, a partir de ese momento comenzaron los pedidos económicos que finalmente llevaron a la mujer a endeudarse.

Créditos y transferencias por casi $30 millones

Convencida de que finalmente conocería al hombre con quien había establecido la relación virtual, la víctima habría solicitado créditos en distintas entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias. Posteriormente realizó sucesivas transferencias hacia las cuentas que le indicaron.

La suma total enviada alcanzó los $29.816.400,69. De acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, el dinero fue transferido a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de una mujer identificada por sus iniciales como D.C.M., domiciliada en Concordia.

Las tareas realizadas por la División Cibercrimen permitieron establecer, además, que parte de los fondos habría terminado en una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años. Esa información condujo a los investigadores hasta el domicilio allanado este miércoles.

Investigan una posible organización de estafas virtuales

La causa había comenzado en Paraná a partir de la denuncia de la víctima, pero posteriormente llegó a la jurisdicción de Concordia por una cuestión de competencia relacionada con el domicilio de la persona investigada. Con el avance de las diligencias, se reunieron elementos para intentar reconstruir el recorrido del dinero y establecer quiénes intervinieron.

La mujer investigada quedó vinculada prima facie a una causa por el delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal, en calidad de presunta coautora. Sin embargo, su eventual responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia a medida que avance la investigación.

Uno de los puntos que también buscan establecer los investigadores es si la sospechosa tendría alguna vinculación con una presunta organización dedicada a cometer estafas telefónicas o virtuales, incluso con posibles conexiones internacionales. Las pericias sobre los tres celulares secuestrados serán claves para determinar contactos, movimientos y otras evidencias que permitan esclarecer la maniobra.

Elonce