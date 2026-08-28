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Seguí se prepara para celebrar sus 119 años con una amplia agenda de actividades

La ciudad de Seguí se prepara para celebrar su 119° aniversario con una variada agenda de propuestas culturales, deportivas, religiosas y recreativas que se extenderán durante todo septiembre.
Entre Ríos28 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Los festejos contemplan actividades para toda la familia y distintos espacios de encuentro comunitario, con eventos que abarcarán desde actos oficiales y propuestas culturales hasta competencias deportivas, celebraciones religiosas, música, gastronomía y encuentros tradicionales.

La agenda comenzará el 1 de septiembre, fecha del aniversario de la ciudad, con la colocación de una ofrenda floral a las 9:30 en el Cementerio Municipal. A las 10:00, en tanto, se desarrollará el acto oficial por el 119° aniversario, en el Predio Ex Ferrocarril. Ese día será feriado local no laborable en la ciudad (ordenanza 42/2024).

El 2 de septiembre, a las 10:00, tendrá lugar el lanzamiento oficial de la segunda edición de “Seguí de Fiesta”, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Cultura, deporte y propuestas comunitarias

Durante el 3 y 4 de septiembre, de 9:00 a 21:00, el Salón Parroquial será escenario de la Feria del Libro Popular y de la muestra fotográfica “Fragmento del tiempo, huellas de nuestra historia”.

El 4 de septiembre, a las 12:00, comenzará la “Copa Seguí”, en la cancha de Pádel del Segui FBC., mientras que el 5 de septiembre, desde las 9:00, se disputará la quinta fecha de la Liga de Vóley de Paraná Campaña, en el Gimnasio Cerrado.

La programación continuará el 6 de septiembre, a las 18:00, con la presentación de la obra de teatro “¡Que Dios nos ayude!”, en la Casa de la Cultura.

El 11 de septiembre, a las 17:00, comenzará el Curso Básico de Lengua de Señas Argentina, en el Auditorio Municipal.

Para el 12 de septiembre están previstas dos propuestas: desde las 8:00 se desarrollará el Torneo de Gimnasia Artística, en el Gimnasio Cerrado, mientras que a las 10:00 tendrá lugar una bicicleteada por el pueblo, con salida desde la Parroquia.

Semana del Estudiante

Las actividades vinculadas a la Semana del Estudiante comenzarán el 14 de septiembre, a las 18:00, con la  Entrada de Luces.

El 15 de septiembre, de 8:00 a 12:00, se realizará una colecta solidaria en Plaza San Martín. Ese mismo día, de 19:00 a 1:00, tendrá lugar la primera velada, en el Salón Parroquial.

El 17 de septiembre, de 8:00 a 14:00, será el turno del Día Deportivo, en el Club Cañadita Central. La programación estudiantil tendrá su cierre el 18 de septiembre, desde las 18:30, con la velada final y presentación de carrozas, en el Gimnasio Cerrado.

Maratón y celebraciones religiosas

El calendario continuará el 19 de septiembre, a las 15:00, con la Maratón 119° Aniversario de Seguí, que tendrá como escenario de partida el Predio Ex Ferrocarril.

🔹 2,5K Participativa
🔹 5K Competitiva
🔹 10K Competitiva

Importantes premios en efectivo 

Inscripciones online 👉🏻 www.encarrera.com.ar/maratonsegui

El 20 de septiembre, a las 12:00, se llevará a cabo el Almuerzo Patronal, en el Salón Parroquial.

En el marco de las celebraciones religiosas, el 23 de septiembre, a las 20:30, se realizará “Talentos a la Virgen”, también en el Salón Parroquial.

El 24 de septiembre, a las 10:00, se celebrará la Misa Patronal y Procesión, en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

“Seguí de Fiesta”, el gran cierre

El cierre de la agenda aniversario llegará el 26 y 27 de septiembre con la segunda edición de “Seguí de Fiesta”, en el Predio Ex Ferrocarril.

Durante ambas jornadas habrá artesanos, emprendedores, propuestas gastronómicas, shows musicales y un concurso gastronómico, conformando una propuesta destinada a vecinos y visitantes.

De esta manera, Seguí se encamina a vivir un mes de celebraciones por sus 119 años, con una programación que busca reunir a la comunidad en torno a la cultura, el deporte, las tradiciones y los espacios de encuentro.

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