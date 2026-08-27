El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos rechazó el proyecto para la creación de un Colegio de Counselors

Este martes ingresó a la legislatura provincial un proyecto de ley del diputado Lénico Aranda (Juntos) que apunta a la creación del Colegio de Counselors de Entre Ríos. Los couselors, según la iniciativa legislativa, son personas que llevan adelante “un proceso mediante el cual, a través del diálogo y la interacción, ayude a las personas a resolver y gestionar problemas y tomar decisiones”.

“El Colegio de Counselors de Entre Ríos tendrá a su cargo el control del ejercicio de la profesión de Counselors y el gobierno de la matrícula respectiva, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, la Reglamentación, el Estatuto o Reglamento del Colegio de Counselors, el Código de Ética Profesional y las normas complementarias que en consecuencia se dicten. Tendrá su sede central en la ciudad de Paraná o en la ciudad que en lo sucesivo disponga el Consejo Directivo”, especifica la iniciativa.

En este contexto, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) manifestó su repudio hacia la iniciativa a través del siguiente comunicado:

“El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos manifiesta su rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado provincial Lenico Aranda para la creación del Colegio de Counselors de Entre Ríos. Resulta especialmente relevante que la formación en Counseling contemplada por el proyecto no constituye una carrera universitaria de grado, mientras pretende habilitar funciones para las cuales la Psicología exige título universitario de grado, reconocido por el Ministerio de Educación de la nación y matrícula profesional vigente”.

“Entre las funciones propuestas se encuentran intervenciones ante situaciones de crisis, promoción del bienestar — incluso en ausencia de psicopatología -, orientación y prevención, evaluación y certificación, además de actuaciones en ámbitos educativos y judiciales, presentando una superposición con incumbencias profesionales propias de la Psicología”.

“El ejercicio de funciones reservadas a la Psicología por personas no habilitadas constituye ejercicio ilegal que atenta contra la salud pública. Estas incumbencias se encuentran protegidas, entre otras normas, por la Ley Provincial N.° 5.336 de Ejercicio Profesional de la Psicología, la Ley Nacional N.° 23.277 de Ejercicio Profesional de la Psicología y la Resolución ME N.° 1254/2018, que establece actividades profesionales reservadas a los títulos de Psicólogo/a y Licenciado/a en Psicología”.

“El proyecto fue tratado el martes 25 de agosto en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia. Ante esta iniciativa, el Colegio adoptará las medidas gremiales, institucionales y legales necesarias para la defensa de las incumbencias profesionales, incluyendo presentaciones ante la Legislatura provincial y ante las comisiones legislativas correspondientes, así como las acciones necesarias para impedir la habilitación y regulación de prácticas que impliquen ejercicio ilegal”.

“Rechazo al proyecto de creación del Colegio de Counselors. Ante una atención o intervención psicológica, recomendamos recurrir siempre a profesionales con título universitario de grado habilitante y matrícula profesional vigente. La habilitación de intervenciones sobre la salud mental sin la formación de grado y los requisitos profesionales correspondientes representa un riesgo grave para la población, su salud y sus derechos”.

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