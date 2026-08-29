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Pablo Laurta podrá denunciar una presunta red de trata en Entre Ríos antes de ser trasladado

El detenido podrá presentarse ante la Fiscalía de Entre Ríos para denunciar una presunta red de trata de menores, afirmación que deberá ser investigada.
Policiales/Judiciales29 de agosto de 2026
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La Justicia autorizó a Pablo Laurta a formular una denuncia por una presunta red de trata de menores y habilitó posteriormente su traslado a Córdoba. Actualmente permanece detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Laurta está acusado por el homicidio del remisero Martín Palacio, investigado en Entre Ríos, y deberá afrontar en Córdoba el juicio por los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y de la madre de ella, Mariel Zamudio.

La presentación vinculada con la supuesta trata forma parte de la posición que pretende sostener el acusado. Esa afirmación no fue comprobada y su recepción por parte de la Fiscalía no implica que la Justicia la considere acreditada.

La denuncia será recibida en Entre Ríos

La jueza de Garantías Nº 4 de Concordia, María Gabriela Seró, hizo lugar al pedido presentado por Pablo Laurta y su abogado defensor, Augusto Lafferriere.

Paraná hasta una dependencia del Ministerio Público Fiscal, donde podrá exponer los hechos que pretende denunciar.

 

El movimiento tendrá como finalidad exclusiva recibir su presentación. Luego deberá regresar a la unidad penitenciaria hasta que se concrete su derivación definitiva hacia Córdoba.

Por qué fue habilitado el traslado

La magistrada consideró finalizadas las instancias de la investigación entrerriana que requerían la presencia personal del imputado. Por ese motivo, notificó a las autoridades cordobesas que quedó a su disposición.

En Córdoba, Pablo Laurta será alojado en el Complejo Carcelario Nº 2 de Cruz del Eje y deberá quedar sometido al proceso judicial abierto por el doble femicidio.

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