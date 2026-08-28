Crespo fue sede del “II encuentro de la red de problemáticas de consumo”

El Encuentro de la Red Provincial de Problemáticas de Consumo, fue organizado por la Municipalidad de Crespo y el Programa de Abordaje de Problemáticas de Consumo del Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos.

Las palabras del comienzo del encuentro estuvieron a cargo del intendente Marcelo Cerutti, Daniel Valentinuz (Secretario de Salud de Entre Ríos), Esteban Dávila (Director General de Salud Mental de Entre Ríos), Maximiliano Elías Smith (Coordinador del Programa Provincial de Abordaje de Problemáticas de Consumo), Sabrina Angresano y Karen Galarza (del equipo de Área de Salud Mental y Adicciones del Municipio).

De la jornada participaron miembros del equipo municipal de Crespo y se contó con la presencia de integrantes de la Red Provincial de Problemáticas de Consumo, equipos de hospitales y centros de salud, representantes de comunidades terapéuticas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud mental, autoridades y docentes universitarios.

El intendente Marcelo Cerutti dio la bienvenida a los participantes del encuentro y destacó la importancia del trabajo articulado. “Es un gusto para nosotros recibirlos y celebramos este trabajo en red, en este caso, a nivel provincial”, expresó.

En este sentido, recordó que desde 2016 Crespo viene fortaleciendo las acciones vinculadas al abordaje de los consumos problemáticos, con la participación de distintas instituciones de la comunidad, entre ellas los centros de salud, clubes, organizaciones y establecimientos educativos. “Espero que este pueda ser un espacio para intercambiar experiencias y actividades, y que podamos seguir creciendo en este camino”, señaló.

Asimismo, destacó la reciente inauguración del Centro Integral de Salud Mental y Adicciones, un espacio destinado a brindar acompañamiento y contención a las personas y sus familias. “Es una problemática que nos atraviesa a todos. Nos preocupa y nos ocupamos”, afirmó Cerutti.

El secretario Valentinuz destacó la importancia de escuchar a quienes trabajan cotidianamente en el territorio para abordar las problemáticas de salud mental. “Creemos firmemente que la única manera de poder abordar este problema es escuchándolos a ustedes, que están en el territorio cada día”, expresó.

En este sentido, precisó que el objetivo del encuentro es compartir las distintas iniciativas y experiencias que se desarrollan en cada localidad, para fortalecer el trabajo conjunto. “La idea es poder compartir todas las iniciativas, todo lo que ustedes tienen para aportar, y a partir de ese trabajo poder evaluar y analizar para desarrollar políticas de salud mental destinadas a toda la población”, sostuvo.

El médico Esteban Dávila, director general de Salud Mental del Ministerio de Salud de Entre Ríos, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto frente a las problemáticas de salud mental. “El problema va casi más rápido que la respuesta que nosotros vamos a dar”, dijo.

En este sentido, sostuvo que la salud mental “es una construcción colectiva que se viene haciendo desde hace mucho tiempo” y planteó que uno de los principales desafíos es profundizar la articulación entre los distintos sectores de la sociedad. “Estar acá es sumamente importante porque, más allá de que esto sea un encuentro presencial, no puede quedar solamente en el ámbito de Salud. Esto tiene que ser una corresponsabilidad plural: tenemos que intervenir todos desde nuestro lugar”, afirmó.

Dávila señaló que esta realidad atraviesa a todo el país y remarcó la importancia de convocar a las distintas instituciones para avanzar en una construcción colectiva de respuestas frente a estas problemáticas.

Durante la mañana se establecieron las mesas de trabajo de: Infancias y Juventudes, Servicios de Salud, Abordajes Comunitarios, Organizaciones Sociales y Redes de Apoyo, Género y Consumos y Rol de la Formación Universitaria en las Problemáticas de Consumo y luego se presentaron las conclusiones.







¿Que se entiende por consumo problemático?

El concepto de consumo problemático refiere a aquellas situaciones en las que el consumo de una sustancia —como alcohol, tabaco u otras drogas— genera consecuencias negativas en la salud, los vínculos, el estudio, el trabajo o la vida cotidiana.

Por eso, no se define únicamente por la cantidad o la frecuencia del consumo, sino también por el impacto que este tiene en la vida de la persona y en su entorno.

Tratar esta realidad desde una perspectiva integral permite fortalecer las estrategias de prevención, acompañamiento y atención, promoviendo respuestas que contemplen las particularidades de cada persona y cada comunidad.