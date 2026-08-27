Encuentro 80 de Feller, reunió a los principales productores de huevos del país

Bajo el concepto “Inteligencia Avícola”, la jornada puso en agenda los desafíos de una actividad que busca crecer con eficiencia, innovación y mayor equilibrio entre producción y mercado.

La convocatoria reunió a más de 350 clientes provenientes de 13 provincias – Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Corrientes, Mendoza, Salta, San Luis, Jujuy, Tucumán, Río Negro, San Juan-, especialistas nacionales e internacionales, referentes empresarios, profesionales y actores vinculados a la cadena avícola conformaron un espacio federal, representativo y estratégico para la producción de huevos en la Argentina.

La jornada “Inteligencia Avícola”, puso eje en integrar conocimiento, experiencia, tecnología, IA e innovación para mejorar la toma de decisiones y afrontar los nuevos desafíos del negocio. Con una mirada sobre los procesos productivos y de gestión, genética, nutrición, eficiencia, sustentabilidad, industrialización, agregado de valor y construcción de marcas, como parte de los temas que atravesaron el encuentro.

El evento tuvo además una puesta de gran magnitud e impacto, con tecnología, contenidos audiovisuales y una propuesta especialmente desarrollada para acompañar el carácter histórico de la celebración.

Crecer, pero con equilibrio

Héctor Motta, presidente de Grupo Motta, planteó uno de los temas centrales para el presente y futuro del sector. La necesidad de acompañar el crecimiento de la producción con un adecuado equilibrio entre oferta y demanda.

En ese marco advirtió que el crecimiento productivo debe estar acompañado por una expansión de la demanda y por nuevas alternativas de industrialización, agregado de valor y acceso a mercados. En este sentido, planteó la necesidad de interpretar las señales del mercado y trabajar como cadena para sostener condiciones de rentabilidad y desarrollo en el tiempo.

Feller, un actor central de la avicultura argentina

Por su parte Helen Motta, destacó el valor histórico de estos encuentros y una premisa que ha acompañado a Feller desde sus inicios que es estar cerca de sus clientes y brindarle herramientas que contribuyan a mejorar su negocio.

“Con casi siete décadas de trayectoria, siendo representante exclusivo de genética Hy-Line y con una participación superior al 50% del mercado nacional de pollitas BB, Feller se ha consolidado como actor de referencia en la avicultura argentina”, destacó.

El Encuentro 80 mostró también un enfoque que excede la provisión de genética. Feller apuesta al acompañamiento técnico, la generación, transferencia de conocimiento y la construcción de relaciones de largo plazo con sus clientes, entendiendo que la competitividad de la avicultura requiere cada vez más una mirada integral.

El concepto Inteligencia Avícola resumió el desafío planteado por Feller. Sin embargo, uno de los aspectos distintivos volvió a estar en los vínculos y se resume en una sola fotografía de pensar juntos, dialogar, intercambiar experiencias y fortalecer la Comunidad Feller, símbolo de experiencia, confianza y liderazgo.