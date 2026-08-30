Robaron un vehículo municipal en Valle María y lo abandonaron por su estado mecánico

El Municipio de Valle María sufrió este sábado el robo de un vehículo. El rodado estaba en la puerta de un taller particular, a la espera de ser arreglado por un desperfecto mecánico y desde allí fue sustraído del lugar por delincuentes, que lo abandonaron a pocos kilómetros.

Los malhechores empujaron la camioneta -una Renault Kangoo- y lograron que arrancara, pero poco después, al ver que no andaba bien, decidieron abandonarla en la zona de Puiggari. No le robaron pertenencias del interior, siendo hallada en un patrullaje de búsqueda por la Policía. Las autoridades municipales habían alertado a la fuerza de seguridad por la faltante, indicó Ahora.

La Policía investiga lo sucedido y busca determinar quiénes fueron los responsables del hecho. El rodado, en tanto, ya fue devuelto al municipio.