Esclarecen estafas comerciales con víctimas en Crespo

Este fin de semana, un hombre quedó incriminado en tres delitos de estafa comercial, perpetrados en Crespo. Días pasados, dos jóvenes de Paraná fueron detenidos por protagonizar idénticos hechos en Hernández y Viale. La modalidad se pone de moda en la región.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el Segundo Jefe de la dependencia, Sub.Crio. Gonzalo Salva, referenció: "A raíz de denuncias radicadas por comerciantes de la ciudad, dando cuenta de perjuicios económicos, personal de esta dependencia activó una investigación por presuntas estafas, con una misma modalidad delictual: un ciudadano protagonizaba una compra de diferentes prendas de vestir, simulando abonarlas mediante transferencia electrónica, para lo cual exhibía comprobantes apócrifos de operatoria exitosa".

Dada las características de los hechos denunciados, se solicitó la colaboración de la División Delitos Económicos, "habida cuenta que las tareas primarias practicadas, permitían establecer sospechas sobre una persona que no estaría radicada en esta ciudad", apuntó el funcionario.

Salva confirmó que "ahondando en las averigüaciones, se logró identificar al autor material, siendo un hombre de 41 años de edad, domiciliado en Libertador Gral. San Martín. Con los indicios reunidos, se requirió la correspondiente anuencia judicial para llevar adelante el procedimiento que posibilite un recupero material".

Este viernes 28 de agosto, una dotación de Comisaría Crespo junto a efectivos de la División Delitos Económicos y con la colaboración funcional de uniformados de Comisaría Libertador San Martín, dieron cumplimiento al allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 8 de Paraná, a cargo del Dr. Pablo Zoff; vía exhorto al Departamento Diamante.

El Subjefe de Crespo, precisó: "Fruto de la exhaustiva búsqueda en la vivienda del sospechado, se procedió al secuestro de importantes elementos para la causa, entre los que se discrimina: un equipo de telefonía móvil, pasible de pericias; una moto Bajaj Rouser, individualizada al cometer los hechos; un casco, indumentaria, accesorios y una mochila, pasible de cotejos; y prendas de vestir y zapatillas, que formaban parte de la compra abonada en forma apócrifa".

Con intervención de la Policía Científica de la Jefatura Departamental Diamante se labraron las actas correspondientes, "quedando todo el material probatorio a disposición de la magistratura oficiante. El sindicado fue correctamente identificado, quedando supeditado a la causa en trámite", explicó Gonzalo Salva.