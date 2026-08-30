Joven sufrió lesiones graves tras intentar evadir un control policial durante una “picada” de motos

Un joven resultó gravemente herido en un accidente en la Ruta 44, en el departamento Federación, durante la madrugada de este domingo. El motociclista, de 18 años, sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna izquierda y debió ser derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Según las primeras investigaciones llevadas a cabo por el personal de la Jefatura Departamental Federación, en el lugar se encontraban congregados varios motovehículos realizando maniobras peligrosas compatibles con carreras informales, comúnmente conocidas como "picadas".

Al percatarse de la presencia del dispositivo de seguridad desplegado por los efectivos en la zona, los conductores realizaron giros bruscos en U con la intención de retornar en sentido contrario para eludir el procedimiento policial. En medio de esa maniobra evasiva, dos de las motocicletas se rozaron entre sí, provocando que el conductor de una Honda XR 150 c.c. perdiera el control y cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto y la posterior caída, el joven conductor de 18 años sufrió heridas de consideración. En primera instancia, fue asistido y trasladado en ambulancia al nosocomio local de Federación. Sin embargo, dada la complejidad y severidad de su cuadro médico, las autoridades determinaron su derivación urgente al Hospital Delicia Masvernat de la ciudad de Concordia.

En el nosocomio concordiense, el paciente será intervenido quirúrgicamente debido a que presenta una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda.

El hecho fue informado a la Fiscalía en turno, que dispuso la apertura de la causa correspondiente e inició las diligencias de rigor para esclarecer las responsabilidades del siniestro.

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Criminalística para efectuar los peritajes planimétricos y fotográficos. En tanto, la motocicleta Honda XR 150cc fue formalmente secuestrada y permanece a disposición de la Justicia.