Liga de Paraná Campaña: Cultural festejó en Crespo, Sarmiento cayó ante Viale FC y Unión empató en Tabossi
Por la 3ra. fecha de la Liga de Paraná Campaña, los equipos de Crespo tuvieron resultados dispares durante sus respectivos compromisos.
Cultural ganó y volvió a festejar ante su gente
Cultural de Crespo consiguió tres puntos importantes como local al derrotar por 3 a 0 a Unión de Viale.
El equipo celeste abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Aguirre convirtió para poner a Cultural en ventaja.
En el complemento, Aguirre volvió a aparecer y, a los 36 minutos, marcó su segundo tanto de la jornada para ampliar la diferencia.
El resultado quedó sentenciado a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Álvaro Schrooh convirtió su primer gol con la camiseta de Cultural y estableció el definitivo 3-0.
Sarmiento no pudo ante Viale Fútbol Club
Sarmiento de Crespo no logró hacer pesar su localía y cayó 4 a 0 frente a Viale Fútbol Club.
La visita tuvo una primera etapa contundente y consiguió marcar los cuatro goles antes del descanso.
Emir Izaguirre fue protagonista en dos oportunidades, convirtiendo a los 8 y 29 minutos, mientras que Ramiro Matteoda también anotó por duplicado, a los 15 y 40 minutos.
Con esos cuatro tantos, Viale Fútbol Club se fue al entretiempo con una amplia ventaja que logró conservar durante el complemento.
Unión rescató un punto en Tabossi
Por su parte, Unión de Crespo viajó hasta Tabossi para enfrentar a Deportivo Tabossi y terminó rescatando un punto.
El encuentro finalizó 0 a 0 luego de los 90 minutos, en un partido en el que ninguno de los dos equipos consiguió romper el cero.