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Liga de Paraná Campaña: Cultural festejó en Crespo, Sarmiento cayó ante Viale FC y Unión empató en Tabossi

Cultural de Crespo logró una importante victoria como local frente a Unión de Viale, mientras que Sarmiento fue derrotado por Viale Fútbol Club. Por su parte, Unión de Crespo igualó sin goles ante Deportivo Tabossi.
Deportes30 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Cultural 2026_8

Por la 3ra. fecha de la Liga de Paraná Campaña, los equipos de Crespo tuvieron resultados dispares durante sus respectivos compromisos.

Cultural ganó y volvió a festejar ante su gente

Cultural de Crespo consiguió tres puntos importantes como local al derrotar por 3 a 0 a Unión de Viale.

El equipo celeste abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Aguirre convirtió para poner a Cultural en ventaja.

En el complemento, Aguirre volvió a aparecer y, a los 36 minutos, marcó su segundo tanto de la jornada para ampliar la diferencia.

El resultado quedó sentenciado a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Álvaro Schrooh convirtió su primer gol con la camiseta de Cultural y estableció el definitivo 3-0.

Sarmiento no pudo ante Viale Fútbol Club

Sarmiento de Crespo no logró hacer pesar su localía y cayó 4 a 0 frente a Viale Fútbol Club.

La visita tuvo una primera etapa contundente y consiguió marcar los cuatro goles antes del descanso.

Emir Izaguirre fue protagonista en dos oportunidades, convirtiendo a los 8 y 29 minutos, mientras que Ramiro Matteoda también anotó por duplicado, a los 15 y 40 minutos.

Con esos cuatro tantos, Viale Fútbol Club se fue al entretiempo con una amplia ventaja que logró conservar durante el complemento.

Unión rescató un punto en Tabossi

Por su parte, Unión de Crespo viajó hasta Tabossi para enfrentar a Deportivo Tabossi y terminó rescatando un punto.

El encuentro finalizó 0 a 0 luego de los 90 minutos, en un partido en el que ninguno de los dos equipos consiguió romper el cero.

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