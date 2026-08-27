Eduardo Coudet dejó de ser el director técnico de River: lo reemplazará Ponzio de manera interina

El director técnico Eduardo “Chacho” Coudet dejó su cargo en River, luego de la sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en medio de un muy flojo semestre del club de Núñez, y será reemplazado de manera interina por Leonardo Ponzio.

Coudet anunció la decisión en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de River, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, que es el uruguayo Enzo Francescoli.

Durante la conferencia de prensa, Coudet analizó su paso por el “Millonario” y recordó que “tuvimos un comienzo bueno a nivel deportivo y en esta segunda mitad de año realmente no arrancamos bien”. En este sentido, subrayó que "hemos dicho desde un principio que había un proceso, con la conciencia también de que ese proceso en River es insostenible sin los resultados”.

Coudet también hizo mención a las declaraciones que había hecho cuando asumió en el cargo, al destacar que “fui el primero en ponerse plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien”.

Por otra parte, se lamentó porque “en los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más, pero la necesidad de sostener los resultados no se dio… Ayer estábamos para golear y terminamos eliminados”.

“Me encanta la exigencia y la de este club, con el cual estoy agradecido, así que le agradezco a todos”, continuó Coudet, quien además agregó: “Armamos un gran plantel que con el tiempo dará muchísimas alegrías. El tiempo va a poner en orden las cosas”.

Por último, adelantó que “desde mi lugar, ahora de afuera, estaré apoyando y deseando lo mejor. No tengo más para decir, simplemente gracias”.

El “Chacho” comenzó su ciclo como DT de River a finales de febrero y, pese a tener un buen primer semestre en cuanto a resultados, sufrió duros golpes por las derrotas en el Superclásico ante Boca y en la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano de Córdoba le dio vuelta el partido en los últimos minutos.

Ya en este segundo semestre, el “Millonario” sufrió muy duros golpes, como la eliminación en la Copa Argentina, la seguidilla de cinco derrotas consecutivas y la caída de este miércoles ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue la estocada final para Coudet.

Agencia NA