Básquetbol Femenino: Unión ganó y mantiene el protagonismo

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Durante este domingo 23, se desarrolló un nuevo episodio correspondiente a la Liga Provincial de Básquetbol femenino. Unión derrotó en su reducto a Urquiza de Santa Elena por 59-50 y de esta manera mantiene su rol protagónico en el certamen.

El primer cuarto fue el de mayor goleo y en el cual Unión sacó una pequeña luz de diferencia (19-17) y en el segundo ya pudo escaparse en el marcador (16-8) para llegar al descanso largo ganando por 10 puntos (35-25). El tercero fue el más bajo en cuanto a puntuación, Urquiza salió vencedor (10-11) pero Unión seguía manteniendo diferencia. El último parcial culminó igualado en 14, lo que le permitió al elenco “Cervecero” triunfar por 59-50.

Formaciones

Unión (59): Ariadna Soñéz (8), Anna Giulia Giorgio (11), María Florencia Pérez (7), Antonella Pérez (4), Sofía Wolf (8), Janet Córdoba (6), Martina Folmer, Camila Wagner, Lara Regner, Antonella Frickel, Magalí Vilches (3) e Iara Navarro (12). DT: Juan Gastaldo.

Urquiza (50): Brunella Brunetto (2), Grecia González (12), María Agostina Formigo, Nadine Vélez (2), Mía Panzardi (5), Brisa Pérez (16), Débora Coli (11) y Patricia Ríos (2). DT: Fabricio Rebecchi.

Otros resultados

Regatas 68-61 Central Entrerriano

Zaninetti 68-63 Soc. Y Dep. Federación

Tomás de Rocamora 72-52 Talleres

Posiciones

Tomás de Rocamora 18

Unión 17

Zaninetti 17

Regatas 16

Talleres 14

Central Entrerriano 14

Urquiza 12

Soc. Y Dep. Federación 12

Próxima fecha (13°)

Zaninetti - Unión

Soc. Y Dep. Federación - Talleres

Urquiza - Regatas

Central Entrerriano - Tomás de Rocamora