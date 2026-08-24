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Básquetbol Femenino: Unión ganó y mantiene el protagonismo

Por una nueva fecha de la Liga Provincial, el plantel del Verde derrotó como local a Urquiza de Santa Elena por 59-50 y sigue siendo uno de los animadores el torneo entrerriano. 
Deportes24 de agosto de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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basquet femenino Union 2026_6
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Durante este domingo 23, se desarrolló un nuevo episodio correspondiente a la Liga Provincial de Básquetbol femenino. Unión derrotó en su reducto a Urquiza de Santa Elena por 59-50 y de esta manera mantiene su rol protagónico en el certamen. 

El primer cuarto fue el de mayor goleo y en el cual Unión sacó una pequeña luz de diferencia (19-17) y en el segundo ya pudo escaparse en el marcador (16-8) para llegar al descanso largo ganando por 10 puntos (35-25). El tercero fue el más bajo en cuanto a puntuación, Urquiza salió vencedor (10-11) pero Unión seguía manteniendo diferencia. El último parcial culminó igualado en 14, lo que le permitió al elenco “Cervecero” triunfar por 59-50. 

Formaciones

Unión (59): Ariadna Soñéz (8), Anna Giulia Giorgio (11), María Florencia Pérez (7), Antonella Pérez (4), Sofía Wolf (8), Janet Córdoba (6), Martina Folmer, Camila Wagner, Lara Regner, Antonella Frickel, Magalí Vilches (3) e Iara Navarro (12). DT: Juan Gastaldo. 

Urquiza (50): Brunella Brunetto (2), Grecia González (12), María Agostina Formigo, Nadine Vélez (2), Mía Panzardi (5), Brisa Pérez (16), Débora Coli (11) y Patricia Ríos (2). DT: Fabricio Rebecchi. 

Otros resultados
Regatas 68-61 Central Entrerriano
Zaninetti 68-63 Soc. Y Dep. Federación
Tomás de Rocamora 72-52 Talleres

Posiciones
Tomás de Rocamora 18
Unión 17
Zaninetti 17
Regatas 16
Talleres 14
Central Entrerriano 14
Urquiza 12
Soc. Y Dep. Federación 12

Próxima fecha (13°)
Zaninetti - Unión
Soc. Y Dep. Federación - Talleres
Urquiza - Regatas
Central Entrerriano - Tomás de Rocamora

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