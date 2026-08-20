Básquetbol: derrota de Unión en Paraná

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En la noche de este miércoles 19 de agosto, se desarrolló el partido entre Estudiantes y Unión, perteneciente al torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense para la primera división masculina. El triunfo quedó en manos de los locales por 71-64. El verde cayó en sus primeros dos compromisos del torneo.

El primer cuarto fue de trámite parejo y el de mayor goleo en el partido para ambos equipos (22-21). Mientras que el segundo fue todo lo contrario, los dos planteles bajaron considerablemente su goleo, pero Estudiantes sacó una diferencia de cuatro puntos (13-9), para irse al descanso largo ganando 35-30.

En la reanudación, volvió a dominar la paridad en el partido, pero nuevamente Estudiantes sacó una pequeña diferencia (19-17) para seguir aumentando su supremacía en el marcador llegando al último parcial 54-47. En el final, Unión estuvo cerca de la remontada, pero llegó a estar solo a 4 puntos del CAE. Ese último parcial culminó 17-17, que dejó un resultado final de 71-64.

Formaciones

Estudiantes (71): Fabricio Amarillo (2), Emiliano Morande (18), Santino Galli (8), Juan Bautista Todone (3), Baltazar Claude (4), Lisandro Caraballo (11), Nicolás Bros (3), Beltrán González (7), Facundo García, Facundo Schunk (9), Conrado Zapata (1) y Juan Bautista Artucio (5). DT: Pablo Jaworski.

Unión (64): Manuel Robles, Porrchneg (3), Álvaro Pereyra, Martiniano Morales (5), Santiago Fontana, Santiago Gelroth, Alfredo Mercado (3), Francisco Folmer (19), Alan Hainze (13), Juan Manuel Copetti (9) y Alan Cardozo (12). DT: Juan Gastaldo.