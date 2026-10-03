Betsabé Páez anunció su retiro: "Que este último salto inspire, motive y dé luz"

La reconocida atleta crespense Betsabé Páez anunció su retiro del salto en alto después de 22 años de carrera deportiva. Comunicó la decisión a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde repasó su recorrido, agradeció el acompañamiento recibido y habló del cierre de una etapa marcada por la entrega, las lesiones, la recuperación y el amor por el atletismo.

“La vida me regaló más que un último salto, me regaló una fiesta, la más hermosa que podría haber imaginado, en casa, con mi gente, mi país alentando y mi hija viéndome hacer lo que tan feliz me hizo durante 22 años, saltar alto”, expresó Páez en su publicación.

La crespense cierra una etapa

En su mensaje, la atleta contó que no pudo continuar compitiendo por una lesión. “Lamentablemente no pude seguir saltando, mi rodilla me dijo basta”, escribió. Aun así, remarcó que pudo despedirse de una manera especial y guardar ese momento como uno de los recuerdos más importantes de su vida deportiva.

La despedida llega después de un regreso que había sido muy significativo para la deportista de Crespo. En septiembre, Páez volvió al primer plano internacional en los Juegos Suramericanos desarrollados en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe, donde finalizó cuarta en salto en alto con una marca de 1,81 metros.

Ese resultado la dejó a un paso del podio y a solo cinco centímetros del mejor registro de su carrera, los 1,86 metros que había conseguido poco antes en el Campeonato Nacional de Rosario. Más allá de la medalla que no llegó, aquella actuación tuvo un fuerte valor simbólico: marcó su regreso competitivo después de seis años de inactividad, atravesados por lesiones y cirugías.

Un regreso histórico antes de la despedida

Antes de competir en Santa Fe, Páez había definido su vuelta como algo “casi milagroso”. “Hace seis años estaba afuera y hace tres meses decidí volver. Se dio la posibilidad, clasifiqué y lo estoy viviendo al máximo”, había expresado en la previa de su presentación.

Ese regreso fue uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente. La atleta entrerriana volvió a competir en alto nivel, representó al país y logró ubicarse entre las mejores del certamen, recordó Ahora.

En su despedida, Páez también dejó una reflexión sobre lo que significó su camino dentro del deporte. “No pude darle una medalla a la Argentina, pero les regalé una historia, una pequeña huella”, señaló.

El mensaje de despedida de Betsabé Páez

La saltadora definió su carrera como una historia de resiliencia, entrega y amor por el atletismo. También destacó que el deporte la educó, fue sostén y hogar, y le permitió inspirar a otras personas durante más de dos décadas.

“Gracias familia, gracias amigos, gracias entrenadores, gracias a todos los que me apoyaron, gracias país por saltar conmigo hasta el final”, manifestó en otro tramo de su publicación.

Con su retiro, Betzabé Páez cierra una etapa extensa dentro del salto en alto argentino. Oriunda de Crespo, la atleta deja una trayectoria marcada por la perseverancia, el regreso después de momentos difíciles y una despedida cargada de emoción junto a su gente.