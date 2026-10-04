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Paraná Campaña: triunfos de Unión y Sarmiento y dura derrota de Cultural en el primer partido de los octavos de final

Los equipos de Crespo disputaron este domingo los partidos de ida de los octavos de final del Torneo de Fútbol Paraná Campaña. Unión consiguió una importante victoria como visitante, Sarmiento ganó en casa y Cultural sufrió una contundente derrota ante Atlético María Grande.
Deportes04 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Cultural vs Atletico Ma Grande_2026_10
Cultural recibió a Atlético María Grande

Este domingo 4 de octubre se disputaron los encuentros de ida correspondientes a los octavos de final del Torneo de Fútbol Paraná Campaña, con participación de los tres representantes de Crespo.

El saldo para los equipos de la ciudad dejó dos victorias y una derrota: Sarmiento se impuso como local ante Deportivo Tuyango, Unión ganó en María Grande frente a la Asociación Diego Maradona, mientras que Cultural cayó en su cancha ante Atlético María Grande.

Cultural no pudo ante Atlético María Grande

En el estadio Eduardo Stieben Wirth, Cultural recibió a Club Atlético María Grande y perdió por 5 a 0.

El conjunto local tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja a los 8 minutos del primer tiempo, cuando dispuso de un penal ejecutado por Facundo Aguirre, pero el arquero visitante logró contener el remate.

A los 22 minutos, Tadeo Montiel marcó el primer gol para María Grande. A los 38', Germán Swindt amplió la diferencia.

Dos minutos después del segundo tanto, Cultural sufrió la expulsión de su arquero, Antón Kiska, situación que dejó al equipo local con un jugador menos.

En el complemento, Atlético María Grande continuó ampliando la diferencia. A los 13 minutos, Agustín Cardozo convirtió el tercer tanto. A los 32', Kevin Santa Cruz marcó el cuarto y, diez minutos más tarde, Federico Gómez estableció el definitivo 5 a 0.

Con este resultado, Cultural deberá afrontar el partido de vuelta con una desventaja importante.

Sarmiento ganó en Crespo

Por su parte, Sarmiento se hizo fuerte como local y derrotó 2 a 0 a Deportivo Tuyango.

El Rojo consiguió abrir el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, por intermedio de Martín Espinoza.

La diferencia se amplió en el segundo período. A los 32 minutos, Cristian Romero, de penal, convirtió el segundo tanto para Sarmiento y selló el triunfo del conjunto de Crespo.

Unión consiguió una victoria como visitante

El otro representante de Crespo que terminó la jornada con una sonrisa fue Unión, que viajó a María Grande y derrotó 2 a 1 a la Asociación Diego Maradona.

Los goles del Cervecero fueron convertidos por Nicolás Baroli y Pablo Rodríguez, en una victoria que le permite al equipo de Crespo afrontar el encuentro de vuelta con ventaja en la serie.

Las series se definirán en los partidos de vuelta, donde los representantes de Crespo buscarán avanzar a la siguiente instancia del Paraná Campaña.

Todos los resultados: 

Cultural 0 - 5 Atl. María Grande 

Sarmiento 2 - 0 Dep. Tuyango 

D. Maradona 1 - 2 Unión 

Dep. Bovril  3- 3 Arsenal 

Dep. Tabossi 2 - 1 Unión Agrarios Cerrito 

Seguí FBC 0-5 Viale FBC 

Cañadita Central 1-0 Atl. Hernandarias 

Unión FBC Alcaraz 0 - 5 Atl. Litoral

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