Fútbol Femenino: definidos los octavos de final
Durante el último sábado 14 se dio finalización a la fase regular del torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina. Tras confirmarse las posiciones finales en las tres zonas, se dieron a conocer los cruces de octavos de final que se desarrollarán en los dos estadios de María Grande.
Resultados fecha 10
Zona 1
Viale FBC 0-1 San Rafael
Unión 2-1 Arsenal
Academia Crack 3-0 Cañadita
Zona 2
Atl. María Grande 4-0 Independiente FBC
Unión Agrarios 1-4 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-8 Litoral
Zona 3
Juv. Sarmiento 0-11 Juv. Unida
Dep. Bovril 0-1 Atl. Hasenkamp
Posiciones
Zona 1
Academia Crack 27
San Rafael 24
Unión 18
Viale FBC 13
Arsenal 4
Cañadita 2
Zona 2
Litoral 30
Dep. Tuyango 18
Atl. María Grande 14
Independiente FBC 13
Atl. Hernandarias 8
Unión Agrarios 3
Zona 3
Juv. Unida 16
Dep. Bovril 8
Atl. Hasenkamp 7
Juv. Sarmiento 0
Cronograma 8° de final - lunes 23 de noviembre
Estadio “Conrado Schamle” (Atl. María Grande)
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp (13.45 hs.)
Dep. Bovril - Viale FBC (15 hs.)
Academia Crack - Cañadita (16.15 hs.)
Atl. María Grande - Independiente FBC (17.30 hs.)
Estadio “Beto Main” (Litoral)
Juv. Unida - Unión Agrarios (13.45 hs.)
Unión - Atl. Hernandarias (15 hs.)
San Rafael - Arsenal (16.15 hs.)
Litoral - Juv. Sarmiento (17.30 hs.)