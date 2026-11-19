Unión de Crespo - Archivo

Durante el último sábado 14 se dio finalización a la fase regular del torneo clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para la primera división femenina. Tras confirmarse las posiciones finales en las tres zonas, se dieron a conocer los cruces de octavos de final que se desarrollarán en los dos estadios de María Grande.

Resultados fecha 10

Zona 1

Viale FBC 0-1 San Rafael

Unión 2-1 Arsenal

Academia Crack 3-0 Cañadita

Zona 2

Atl. María Grande 4-0 Independiente FBC

Unión Agrarios 1-4 Dep. Tuyango

Atl. Hernandarias 0-8 Litoral

Zona 3

Juv. Sarmiento 0-11 Juv. Unida

Dep. Bovril 0-1 Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1

Academia Crack 27

San Rafael 24

Unión 18

Viale FBC 13

Arsenal 4

Cañadita 2

Zona 2

Litoral 30

Dep. Tuyango 18

Atl. María Grande 14

Independiente FBC 13

Atl. Hernandarias 8

Unión Agrarios 3

Zona 3

Juv. Unida 16

Dep. Bovril 8

Atl. Hasenkamp 7

Juv. Sarmiento 0

Cronograma 8° de final - lunes 23 de noviembre

Estadio “Conrado Schamle” (Atl. María Grande)

Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp (13.45 hs.)

Dep. Bovril - Viale FBC (15 hs.)

Academia Crack - Cañadita (16.15 hs.)

Atl. María Grande - Independiente FBC (17.30 hs.)

Estadio “Beto Main” (Litoral)

Juv. Unida - Unión Agrarios (13.45 hs.)

Unión - Atl. Hernandarias (15 hs.)

San Rafael - Arsenal (16.15 hs.)

Litoral - Juv. Sarmiento (17.30 hs.)