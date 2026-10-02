El boxeo vuelve a Crespo: este sábado habrá una velada en el Club Unión

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Después de varios años sin una velada boxística de estas características en la ciudad, Crespo volverá a tener una noche dedicada al boxeo. Este sábado 3 de octubre, la cancha de tenis del Club Atlético Unión se transformará en escenario de una jornada organizada por el gimnasio Calaveras Negras, con la participación de jóvenes boxeadores locales y representantes de distintos puntos de la provincia.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Pablo Riedel, responsable del gimnasio, explicó que la posibilidad de concretar el evento surgió a partir de la vinculación con la federación WPC, entidad a la que se encuentran adheridos.

“Hace años que nos está faltando el boxeo y las peleas”, señaló Riedel, quien destacó el trabajo realizado durante los últimos meses para poder recuperar este tipo de encuentros en la ciudad.

La velada contará con 10 presentaciones: siete peleas amateur y tres exhibiciones. Riedel adelantó que habrá una importante presencia de boxeadores de Crespo, muchos de ellos dando sus primeros pasos competitivos, además de representantes de diferentes localidades entrerrianas y de Rosario.

La pelea de fondo tendrá como protagonista al crespense Jerónimo Alvarenga, quien enfrentará a un boxeador de Gualeguay. El púgil local ya cuenta con experiencia fuera de la provincia: durante este año y el anterior viajó a Buenos Aires y consiguió un título amateur, logro que Riedel destacó como un motivo de orgullo para el club y para el gimnasio.

También estarán en la programación otros representantes de Crespo, entre ellos Axel Mitchell, en la categoría pluma, además de dos chicas cadetes y otros dos competidores mayores. En total, serán alrededor de nueve los jóvenes locales que participarán entre peleas y exhibiciones.

Formación y nuevas exigencias

El evento también llega en un momento particular para Riedel en su trayectoria como entrenador. Recientemente obtuvo su matrícula como técnico de boxeo federado, luego de completar un proceso de formación que, según explicó, comenzó con alrededor de 200 aspirantes y concluyó con 22.

Riedel señaló que las federaciones han incrementado las exigencias para los entrenadores, estableciendo la necesidad de contar con técnicos matriculados y federados. Según indicó, es el segundo técnico matriculado de Entre Ríos dentro de esta instancia de formación.

Para el responsable de Calaveras Negras, estas exigencias apuntan a profesionalizar la actividad y brindar mayores garantías a quienes practican la disciplina.

Una jornada al aire libre

El ring será instalado en la cancha de tenis del Club Atlético Unión, mientras que los espacios exteriores del predio serán utilizados para el desarrollo de la jornada.

La organización espera una importante concurrencia, teniendo en cuenta que los boxeadores visitantes llegarán acompañados por familiares y allegados, a lo que se sumará el público local.

También funcionará una cantina con choripanes, hamburguesas, tortas fritas y bebidas, como parte de la propuesta preparada para acompañar la velada. La entrada al predio será por calle Pesante e Independencia.

Riedel reconoció que la organización genera ansiedad y nerviosismo, aunque consideró que ese estado también forma parte de la preparación previa a una jornada de estas características. “Felices y contentos por los chicos, por nosotros mismos y por Crespo, y especialmente por nuestro querido club”, expresó.

Actualmente, el gimnasio Calaveras Negras reúne alrededor de 70 personas que entrenan, entre quienes realizan actividad recreativa, entrenamiento personalizado y aquellos que se preparan para competir.

Desde el espacio remarcan, además, que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año para quienes quieran iniciarse en el boxeo, tanto con objetivos deportivos como recreativos.