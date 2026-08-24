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La escuela municipal de Crespo tuvo presencia en certámenes provinciales y nacionales

La Escuela Municipal de Crespo participó en el Torneo Provincial U16, que se desarrolló el sábado 22 de agosto en la pista sintética del Centro de Educación Física Nº3 ‘Prof. Hugo Mario La Nasa’ en la localidad de Concepción del Uruguay. 
Deportes24 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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La fiscalización estuvo a cargo de la Federación Atlética de Entre Ríos. También hubo pruebas complementarias para U18 y Mayores.

Los deportistas son entrenados por los profesores Nicolás Bernat e Iván Alanis.

Resultados U16

  • Benjamín Noguera.
  • Cándida Elsazer Tabia.
  • Eleonora Schönfeld.

-Eleonora Schönfeld (1ª en salto en alto con un registro de 1,50 metro, consiguiendo la marca mínima para el nacional).

-Tiziano Martínez (2º en 295 metros con vallas con una marca de 49.44 y 3º en 110 con vallas con un registro de 19.38).

-Cándida Elsazer Tabia (2ª en 200 metros llanos con 30.11 y 7ª en 80 metros llanos con 11.67).

-Benjamín Noguera (2º en los 200 metros llanos con 32.14 y 14º en los 80 metros llanos con 12.48).

-Isabella Rau Zapata (4ª en lanzamiento del disco con 24,81 m -ya había obtenido la marca mínima para el nacional- y 6ª en lanzamiento de bala con 6,66 m).

-Máximo Sotelo (3º en lanzamiento del martillo con 33,40 m -mejor marca personal- y 4º en lanzamiento de bala con 7,94 m).

-Isabella Giménez (7ª en 200 metros llanos con 35.36 y 18ª en 80 metros llanos con 13.23).

-Benjamín Correa Ramírez (4º en lanzamiento de jabalina con 27,81 m -mejor marca personal- y 8º en los 80 metros llanos con 11.34)

  • Máximo Sotelo.
  • Tiziano Martínez.

Categoría Sub 18

-Jean Paul Bernat (1º en salto con garrocha en U20 con una marca de 4,05 m -mejor registro personal-. Ya tiene la clasificación al nacional).

• MAYORES

-Daniel Tablada (2º en 400 metros llanos con un tiempo de 56 segundos y 30 centésimas).

-Walter Jacob (1º en 1.500 metros con un registro de 4 minutos, 44 segundos y 6 décimas).

Agenda Nacional

Jean Paul Bernat (salto con garrocha) y Gabriel Carrera (lanzamiento de martillo) intervendrán en el ’59º Campeonato Nacional U18‘. La prueba se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

-Eleonora Schönfeld (salto en alto) e Isabella Rau Zapata (lanzamiento del disco) competirán en el ‘27º Campeonato Nacional U16‘. La actividad se llevará adelante en San Luis, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

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