La escuela municipal de Crespo tuvo presencia en certámenes provinciales y nacionales

La fiscalización estuvo a cargo de la Federación Atlética de Entre Ríos. También hubo pruebas complementarias para U18 y Mayores.

Los deportistas son entrenados por los profesores Nicolás Bernat e Iván Alanis.

Resultados U16

Benjamín Noguera.

Cándida Elsazer Tabia.

Eleonora Schönfeld.

-Eleonora Schönfeld (1ª en salto en alto con un registro de 1,50 metro, consiguiendo la marca mínima para el nacional).

-Tiziano Martínez (2º en 295 metros con vallas con una marca de 49.44 y 3º en 110 con vallas con un registro de 19.38).

-Cándida Elsazer Tabia (2ª en 200 metros llanos con 30.11 y 7ª en 80 metros llanos con 11.67).

-Benjamín Noguera (2º en los 200 metros llanos con 32.14 y 14º en los 80 metros llanos con 12.48).

-Isabella Rau Zapata (4ª en lanzamiento del disco con 24,81 m -ya había obtenido la marca mínima para el nacional- y 6ª en lanzamiento de bala con 6,66 m).

-Máximo Sotelo (3º en lanzamiento del martillo con 33,40 m -mejor marca personal- y 4º en lanzamiento de bala con 7,94 m).

-Isabella Giménez (7ª en 200 metros llanos con 35.36 y 18ª en 80 metros llanos con 13.23).

-Benjamín Correa Ramírez (4º en lanzamiento de jabalina con 27,81 m -mejor marca personal- y 8º en los 80 metros llanos con 11.34)

Máximo Sotelo.

Tiziano Martínez.

Categoría Sub 18

-Jean Paul Bernat (1º en salto con garrocha en U20 con una marca de 4,05 m -mejor registro personal-. Ya tiene la clasificación al nacional).

• MAYORES

-Daniel Tablada (2º en 400 metros llanos con un tiempo de 56 segundos y 30 centésimas).

-Walter Jacob (1º en 1.500 metros con un registro de 4 minutos, 44 segundos y 6 décimas).

Agenda Nacional

–Jean Paul Bernat (salto con garrocha) y Gabriel Carrera (lanzamiento de martillo) intervendrán en el ’59º Campeonato Nacional U18‘. La prueba se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

-Eleonora Schönfeld (salto en alto) e Isabella Rau Zapata (lanzamiento del disco) competirán en el ‘27º Campeonato Nacional U16‘. La actividad se llevará adelante en San Luis, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre.