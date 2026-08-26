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Básquetbol Femenino: ajustado triunfo de Unión

Por la cuarta fecha del torneo organizado por las asociaciones de Paraná y Santa Fe, el Verde venció en Paraná a Talleres 60-58. 
Deportes26 de agosto de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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Durante la noche de este martes 25, se desarrolló un nuevo capítulo correspondiente al torneo organizado por la Asociación Paranaense y Asociación Santafesina de Básquet Femenino. El encuentro correspondiente a la cuarta fecha, tuvo como ganador a Unión que se quedó con el triunfo ante Talleres en la capital provincial por 60-58. 

En el arranque, Talleres comenzó un poco mejor parado y culminó el segmento ganando 21-17. Ya en el segundo parcial, el elenco crespense se recuperó y dio vuelta el partido para irse al descanso largo ganando 38-28. En el tercero, Unión tuvo los peores pasajes del partido donde solo pudo convertir 5 puntos y fue aprovechado por Talleres que para el final del partido quedaba a 3 puntos de la remontada (40-43). En el inicio del período final Talleres igualó el encuentro, pero Unión nuevamente tomó ventaja de 7 puntos. En el minuto final Talleres volvió a igualar las acciones y el Verde lo ganó con un doble de Sofía Wolf sobre el final. 

Formaciones

Talleres (58): Araceli Ghirardi (12), Malena Vidoz (2), Sol Ballejos (5), Malena Pitter, Camila Harik (4), Camila Facello (2), Johana Puchetti (13), Mía Salusolia, Mía Ré (12) y Eugenia Paira (8). DT: Diego Noé. 

Unión (60): Ariadna Soñéz (5), Anna Giorgio (16), Antonela Frickel, Antonella Pérez (11), Sofía Wolf (10), Janet Córdoba, Martina Folmer, Camila Wagner (2), Lara Regner, Magalí Vilches (6) e Iara Navarro (10). DT: Juan Gastaldo. 

Posiciones
Unión de Crespo 7
Talleres 7
Estudiantes 7
Rowing 6
Paracao 5
Unión de Santo Tomé 5
Rep. Del Oeste 4
Quique 4

Próxima fecha (5°)
Unión de Crespo - Rowing
Unión de Santo Tomé - Talleres
Rep. Del Oeste - Quique
Estudiantes - Paracao

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