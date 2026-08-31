Una motociclista sufrió una fractura tras una colisión en Barrio Pancho Ramírez

En el anochecer el viernes 28 de agosto, la guardia policial recibió un llamado telefónico, poniendo en conocimiento que se había producido una colisión en 25 de Mayo y Berutti, hasta donde se comisionó con prontitud un patrullero que se encontraba de recorrida prevencional en la zona. Asimismo y en paralelo, la dependencia convocó al servicio de emergencias.

El Segundo Jefe, Sub.Crio. Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "Por causas a determinar, impactaron una moto Corven 11 cc, que era guiada por un mujer de 33 años; y un automóvil Chevrolet Cruze, conducido por un hombre de 37 años; ambos radicados en Crespo".

Los uniformados "constataron la existencia del casco en la escena", sostuvo, al referirse a las secuelas físicas, que se focalizaron en el rostro. "La motociclista fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital San Francisco de Asís, donde la guardia constató heridas de gravedad. El galeno de la repartición, finalmente diagnosticó una fractura de tabique nasal, siendo informado a la Fiscalía interviniente", detalló el subcomisario.

El funcionario hizo saber que "la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la Dra. Melisa Saint Paul, dispuso que se le de intervención al personal de Accidentología Vial de la Policía Científica; mientras que también se le realizó extracción de sangre y orina a los partícipes del siniestro".

Desde Comisaría Crespo, todas las diligencias son elevadas a la justicia, a los fines de establecer las formas y circunstancias en que se produjera la lesión grave referenciada en la motociclista.