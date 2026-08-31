Robaron una camioneta en Puiggari y la encontraron en Paraná: buscan a un sospechoso

Un hombre denunció el robo de una Renault Kangoo y dinero en efectivo durante la madrugada del sábado en Estación Puíggari. El vehículo había quedado frente a una vivienda, con las llaves colocadas.

El utilitario fue encontrado pocas horas después estacionado en la vía pública, en la ciudad de Paraná. La investigación permitió identificar a un joven mayor de edad como sospechoso del robo. Según la información policial ha estado radicado en Gral. Racedo, cercano a Puiggari, y “tiene conocimiento de la región, lo que ha facilitado su accionar”.

De acuerdo con lo informado, durante esa misma madrugada el hombre habría pasado primero por Valle María, donde tomó otra Renault Kangoo perteneciente al municipio. El vehículo estaba estacionado junto a un taller para ser reparado y también tenía las llaves colocadas.

Con ese utilitario llegó hasta Puíggari, donde lo dejó abandonado y la camioneta fue recuperada. Luego habría causado daños en otro vehículo y finalmente se llevó la Renault Kangoo que estaba frente a la vivienda, con la que escapó hacia Paraná.

A partir de la investigación, también se estableció que el sospechoso se habría trasladado posteriormente a la ciudad de Santa Fe.

Con autorización del Juzgado de Garantías, este lunes se realizó un allanamiento en una vivienda de esa ciudad, aunque el sospechoso no fue detenido.

La orden de captura continúa vigente y la investigación sigue en jurisdicción de Diamante. Se prevén nuevos procedimientos en Santa Fe para localizar al acusado.

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