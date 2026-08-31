Choque entre un camión y un auto en el puente Victoria – Rosario: el tránsito está cortado

En la madrugada de este lunes se registró un choque frontal entre un auto y un camión en el puente Victoria - Rosario a escasos metros del peaje sobre jurisdicción santafesina. El tránsito está interrumpido, lo que genera una extensa fila de vehículos detenidos.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 8 de la traza. Aún se desconocen los detalles de la mecánica del siniestro y si había lesionados o víctimas.

La presencia de ambos vehículos en la traza obligó a cortar el tránsito.

En ese sentido, si bien los conductores que se dirigen desde Rosario hacia la localidad de Victoria pueden acceder a la subida del puente, al llegar a las cabinas del peaje se encuentran con un freno por parte de las autoridades que les impide continuar su trayecto.

Una situación idéntica enfrentan aquellos vehículos que se encuentran viniendo hacia Rosario, que se topan con el mismo problema sobre la calzada.

Ante este panorama, se solicita a la población que evite dirigirse hacia el enlace interprovincial por el momento si el destino final es Entre Ríos, ya que no van a poder continuar la marcha.

Elonce