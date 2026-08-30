Día de la industria: En Crespo se realizará el 2º encuentro sobre información financiera para el desarrollo productivo

La propuesta es en el marco del ‘Día de la Industria’. Será de participación gratuita y con inscripción previa.

Mediante esta iniciativa, Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, busca fortalecer el acompañamiento al entramado productivo provincial, generando un nuevo espacio de información, intercambio y vinculación con referentes y entidades del sector financiero. Para acercar herramientas y alternativas de financiamiento para acompañar el crecimiento de PyMEs y proyectos productivos.

La actividad es coordinada de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Parque Industrial de Crespo.

La jornada

Luego de las palabras de bienvenidas por parte de las autoridades presentes, se programaron los módulos temáticos.

-Mercado de capitales: ‘Alternativas de financiamiento y administración de liquidez en el mercado de capitales’ (disertante Alfredo Calabrese).

-Herramientas del Estado y garantías: ‘Presentación de la Ventanilla Única’ (Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor); ‘Presentación de líneas de crédito’ (Consejo Federal de Inversiones); y ‘Presentación del Fondo de Garantías de Entre Ríos’.

-Entidades bancarias: Banco de Entre Ríos (BERSA) y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

-‘Panel de Sociedades de Garantía Recíproca’.

-Espacio de preguntas, consultas y debate.

Un espacio de vinculación

De esta forma, durante el encuentro se abordarán distintas alternativas de financiamiento y administración de liquidez, herramientas para analizar y seleccionar la opción financiera más adecuada según las características de cada proyecto, líneas bancarias y oficiales disponibles y sistemas de garantías para facilitar el acceso al crédito.

La jornada contará con la participación de especialistas y representantes de entidades vinculadas al financiamiento productivo, entre ellas Banco Entre Ríos, Banco Nación, BICE, el Consejo Federal de Inversiones, Sociedades de Garantía Recíproca y el Fondo de Garantía Entre Ríos.

Además, se generará un espacio de vinculación entre asistentes, referentes de entidades financieras, profesionales y autoridades, con el propósito de promover nuevos contactos y oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos.