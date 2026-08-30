google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Día de la industria: En Crespo se realizará el 2º encuentro sobre información financiera para el desarrollo productivo

El "2º Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo", se realizará el miércoles 2 de septiembre en la ciudad de Crespo. Será de 9:00 a 12:30, en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’.
Crespo al día30 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
google

Parque-Ind-02.jpg-1024x576

La propuesta es en el marco del ‘Día de la Industria’. Será de participación gratuita y con inscripción previa.

Mediante esta iniciativa, Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, busca fortalecer el acompañamiento al entramado productivo provincial, generando un nuevo espacio de información, intercambio y vinculación con referentes y entidades del sector financiero. Para acercar herramientas y alternativas de financiamiento para acompañar el crecimiento de PyMEs y proyectos productivos.

La actividad es coordinada de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Parque Industrial de Crespo.

La jornada

Luego de las palabras de bienvenidas por parte de las autoridades presentes, se programaron los módulos temáticos.

-Mercado de capitales: ‘Alternativas de financiamiento y administración de liquidez en el mercado de capitales’ (disertante Alfredo Calabrese).

-Herramientas del Estado y garantías: ‘Presentación de la Ventanilla Única’ (Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor); ‘Presentación de líneas de crédito’ (Consejo Federal de Inversiones); y ‘Presentación del Fondo de Garantías de Entre Ríos’.

-Entidades bancarias: Banco de Entre Ríos (BERSA) y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

-‘Panel de Sociedades de Garantía Recíproca’.

-Espacio de preguntas, consultas y debate.

Un espacio de vinculación 

De esta forma, durante el encuentro se abordarán distintas alternativas de financiamiento y administración de liquidez, herramientas para analizar y seleccionar la opción financiera más adecuada según las características de cada proyecto, líneas bancarias y oficiales disponibles y sistemas de garantías para facilitar el acceso al crédito.

La jornada contará con la participación de especialistas y representantes de entidades vinculadas al financiamiento productivo, entre ellas Banco Entre Ríos, Banco Nación, BICE, el Consejo Federal de Inversiones, Sociedades de Garantía Recíproca y el Fondo de Garantía Entre Ríos.

Además, se generará un espacio de vinculación entre asistentes, referentes de entidades financieras, profesionales y autoridades, con el propósito de promover nuevos contactos y oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos.

INGRESAR ACÁ PARA ACCEDER AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
image

Municipio otorgará un subsidio económico a estudiantes que competirán en el "Desafío Eco YPF 2026"

Crespo al día20 de agosto de 2026
Se trata de alumnos de la Escuela Técnica, que construirán un vehículo eléctrico, bajo estrictas exigencias, para el certamen que reúne a pares de todo el país. “Estos jóvenes representarán a la escuela y a nuestra ciudad, aplicando conocimientos técnicos en un proyecto real, que promueve la movilidad sustentable”, destacó el intendente Marcelo Cerutti. 
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo