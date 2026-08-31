Cambios en los Registros del Automotor: Entre Ríos tendrá 19 unificaciones

El Gobierno nacional dispuso 19 operaciones de unificación de oficinas de los Registros del Automotor en Entre Ríos, como parte de una reorganización integral del sistema registral. Las modificaciones comprenden dependencias de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y otras localidades.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. A nivel nacional, la medida contempla unificar Registros Seccionales actualmente administrados por una misma persona, lo que permitirá reducir 368 registros, además de suprimir otras 14 oficinas intervenidas.

La disposición forma parte del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, aprobado en julio. Según los fundamentos oficiales, el objetivo es simplificar la estructura, concentrar competencias y avanzar hacia una mayor digitalización de los trámites.

Qué pasará con los Registros de Entre Ríos

El Anexo I de la resolución incluye 19 operaciones correspondientes a Entre Ríos, identificadas entre los números 161 y 179. En estos casos no se trata necesariamente del cierre físico de todas las dependencias involucradas, sino de la absorción de competencias por parte de otros Registros Seccionales que continuarán funcionando bajo una estructura unificada.

Uno de los cambios alcanza a Paraná. El Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Paraná Letra “C” (32022) será unificado con el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Paraná Nº 4 (08025), que asumirá ambas competencias.

También habrá modificaciones en Concordia, donde el Registro de Motovehículos Letra “A” será integrado al Registro del Automotor Concordia Nº 3. En Concepción del Uruguay, el Registro de Motovehículos Letra “A” será absorbido por el Registro del Automotor Nº 3.

Gualeguaychú, Gualeguay y La Paz, entre las alcanzadas

En Gualeguaychú se establecieron dos unificaciones vinculadas con motovehículos. El Registro Letra “A” se integrará al Registro del Automotor Nº 1, mientras que el Registro de Motovehículos Letra “B” será incorporado al Registro del Automotor Nº 2.

Gualeguay también aparece en dos operaciones. El Registro del Automotor Nº 1 asumirá la competencia sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios de la ciudad. En tanto, el Registro Nº 2 incorporará las competencias del Registro de Motovehículos Letra “A” y las correspondientes a maquinaria y créditos prendarios de Galarza.

En La Paz, la reorganización será más amplia: el Registro del Automotor incorporará el Registro de Motovehículos Letra “A”, además de las competencias sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios correspondientes a La Paz y Santa Elena. La dependencia subsistente llevará una denominación que contempla las competencias de ambas localidades.

Los cambios en Federal, San Salvador y otras localidades

En Federal, el Registro de la Propiedad del Automotor absorberá tanto la oficina con competencia exclusiva en motovehículos como la correspondiente a maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

La medida también alcanza a San Salvador, donde el Registro del Automotor incorporará la competencia del Registro de Motovehículos Letra “A”; y a Rosario del Tala, cuyo Registro del Automotor asumirá igualmente las funciones de la dependencia específica para motovehículos.

Por su parte, en San José de Feliciano se concentrarán las competencias vinculadas con maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios en el Registro del Automotor de esa localidad.

Basavilbaso, Chajarí, Colón y Victoria

En Basavilbaso, el Registro de Motovehículos Letra “A” será integrado al Registro del Automotor de la localidad, mientras que en Chajarí se aplicará el mismo esquema entre la oficina de motovehículos y el Registro del Automotor.

La reorganización también contempla a Colón, donde el Registro con competencia en motovehículos asumirá las funciones relacionadas con maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios. Un esquema equivalente se aplicará en Victoria, donde esas competencias quedarán concentradas en una única dependencia.

Además, existen unificaciones que vinculan competencias de diferentes localidades. Las correspondientes a maquinaria y créditos prendarios de Chajarí serán incorporadas por el Registro de Federación; las de Urdinarrain serán asumidas por una dependencia de Gualeguaychú; y las de Basavilbaso pasarán a concentrarse junto con las de Rosario del Tala.

Por qué el Gobierno decidió unificar los Registros

En los fundamentos de la Resolución 411/2026, el Ministerio de Justicia explicó que actualmente existen Registros Seccionales diferentes que se encuentran administrados por una misma persona. Se trata de funcionarios que pueden desempeñarse simultáneamente como encargados titulares de una dependencia e interventores de otras.

Por ese motivo, el Ejecutivo resolvió concentrar las competencias y tareas bajo una sola denominación. Según la resolución, este mecanismo permitirá reducir 368 Registros Seccionales en todo el país, adecuando formalmente la cantidad de dependencias a quienes efectivamente están a cargo de ellas.

El Gobierno sostuvo además que los encargados que actualmente administran registros con distintas competencias cuentan con las condiciones técnico-jurídicas necesarias para procesar los diferentes trámites que recibe cada oficina.

También se suprimirán 14 Registros en el país

La resolución contempla, por otra parte, la supresión de 14 Registros Seccionales intervenidos. Se trata de una medida distinta de las 368 reducciones derivadas de las unificaciones.

Asimismo, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá concretar el cierre operativo de otras 13 oficinas cuya supresión ya había sido establecida mediante resoluciones de 2024 y 2025, junto con las 14 alcanzadas por la nueva normativa.

Para llevar adelante esos cierres se estableció un plazo improrrogable de 30 días hábiles, durante el cual deberán realizarse las acciones administrativas, documentales, registrales e informáticas correspondientes.

El Ministerio de Justicia argumentó que los cambios buscan avanzar hacia un sistema basado en la “simplificación administrativa, eficiencia, accesibilidad y transformación digital”, además de conseguir una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

La normativa también establece que los Registros que incorporen nuevas competencias podrán modificar sus denominaciones para reflejar las funciones que asumirán después de las unificaciones.