Apartan a directora de escuela de XX de Septiembre, por hostigamiento a alumnos

“Nuestros hijos sufren maltrato psicológico, insultos denigrantes y racistas, burlas sobre su cuerpo y humillaciones. Se ha llegado al extremo de obligar a alumnos a comer toda la comida en el horario del comedor mediante intimidación hasta terminar descompuestos en el baño. Algunos niños han manifestado miedo al vivenciar cosas que no deben, y han tenido que ser atendidos por pediatras y médicos, quienes confirman que sus problemas de salud son consecuencia directa del maltrato escolar”, reza la carta pública que reactivó el caso.

El tono desesperado de la carta elaborada por el papá de un alumno que asiste a la Escuela Primaria N° 5 Ayacucho, de la localidad de XX de Septiembre, en el departamento Nogoyá, da cuenta de una situación de hastío que viene de 2025. Las acusaciones recaen sobre la directora de la Escuela, Celeste Valiero, a quien los padres denunciaron primero en la Dirección Departamental de Escuelas de Nogoyá, sin respuestas, y luego debieron contratar los servicios de una abogada, Anahí Orcellet, y llegar hasta el Consejo General de Educación (CGE).

Claudia Sosa, directora departamental de Escuelas de Nogoyá, anunció este viernes que la directora fue apartada preventivamente del cargo. “Esto es una medida transitoria y preventiva para todos los que forman parte de la comunidad educativa”, dijo la funcionaria.

La abogada Anahí Orcellet, que patrocina a un grupo de padres, habló con Radio Plaza y dio detalles: “Es un caso bastante complejo, que tiene que ver con chicos -todos menores- de una escuela donde habría supuesto maltrato psicológico, y algunos físicos también. He hablado con los padres y los hechos vienen desde 2025".

La profesional reveló: "Me reuní con los padres. Son aproximadamente 40 alumnos. Me reuní con 15 padres. Se trata de chicos que van desde los 5 años en adelante. Se trata de hechos que no han sido alertados sólo por los padres, sino por algunos docentes también. Esto comienza en 2025. De hecho, tuvo intervención la Dirección Departamental de Educación (de Nogoyá). Se hizo la denuncia pero no prosperó. Ante algunos reclamos, se tomaron represalias contra los chicos. En una clase, les dijo a los chicos que el año pasado había sido malvada, y que este año iba a ser el doble. Peor: que iba a ser más severa por las quejas de los chicos. Lo único que hizo la Departamental a través de la Supervisora es instar al diálogo. Pero la supervisora a la única que consultó fue a la directora respecto a cómo seguía la situación, y la directora le decía que todo iba bien. Me llamó la atención que sólo estuviera el testimonio de la directora. Son hechos muy bruscos los que relatan los chicos, muy agresivos. Por ejemplo, los chicos no quieren ir a la escuela el día de su cumpleaños por lo que les hace la directora. También prohibió que los padres ingresen a la escuela, y a los chicos les prohibía que comenten en su casa lo que sucedía en la escuela. Y en el comedor, los chicos están obligados a comerse todo lo que se sirva. Un chico no podía comer arvejas, lo obligaron a comer y terminó descompuesto en el baño".

La directiva -según el relato de los padres-, tendría un trato hiriente con los alumnos: los trata de “negros”, o les pone sobrenombres despectivos. “En esas condiciones, los chicos no quieren ir a la escuela”, relató. “Se han dado situaciones de insultos a otros docentes por parte de la directora delante de los chicos. Muchos chicos llegan angustiados a su casa”, reprodujo Entre Ríos Ahora.

En cuanto a las actuaciones legales, la abogada contó: "El lunes se presentó en el Consejo de Educación. Yo personalmente presenté todos los antecedentes. Los padres habían querido hacer la denuncia en la Policía, pero ahí les dijeron que fueran a la Defensoría. De la Defensoría llamaron a la Departamental de Escuelas, y de ahí dijeron que habían intervenido, que habían tomado cartas en el asunto y que habían instado al diálogo. Pero desde la Departamental nunca tomaron contacto con los padres. En el CGE no hay ningún expediente abierto con lo que sucede en esta escuela".