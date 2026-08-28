Renunció el director de Defensa Civil de Entre Ríos

Consultado sobre los motivos de su salida, Díaz Bertozzi fue escueto, pero claro: “Solo discrepancias”, respondió, sin brindar mayores precisiones sobre el origen o el contenido puntual de esas diferencias.

La renuncia se produce en un momento particularmente sensible para el área que hasta hoy encabezaba: apenas una semana atrás -el 20 de agosto- el propio gobernador Rogelio Frigerio había encabezado en Plaza Mansilla la puesta en funciones del Centro de Comando y Gestión para el fenómeno de El Niño, una herramienta pensada para centralizar información y coordinar el despliegue de recursos materiales y humanos ante crecidas, inundaciones y tormentas severas.

Días después -el 24 de agosto- Díaz Bertozzi todavía participaba activamente como funcionario del cuarto encuentro regional para enfrentar el impacto del fenómeno, donde remarcó la importancia de “ocuparse de lo que viene” junto a intendentes y organismos nacionales.

El decreto de emergencia hídrica se sustenta en un informe técnico de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, que advierte sobre una elevada probabilidad de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay, lluvias intensas, anegamientos y saturación de los sistemas de drenaje.

La medida -rubricada por Frigerio y la totalidad de su gabinete y publicada en el Boletín Oficial de la fecha- habilita a los distintos Ministerios a encarar trabajos prioritarios como la limpieza de canales, la reparación de defensas costeras, la puesta a punto de estaciones de bombeo y la estabilización de caminos, aunque aclara expresamente que la declaración de emergencia no constituye por sí misma una vía para apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación pública.

Un funcionario con perfil público activo

Hasta hace apenas unos días, Díaz Bertozzi venía sosteniendo un rol de alta exposición mediática como la voz técnica de la provincia frente al fenómeno de El Niño.

En declaraciones a distintos medios a lo largo de los últimos dos meses, había ido ajustando el nivel de alerta: en junio situaba la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en un 99%, aunque remarcaba que ese porcentaje refería a su presencia y no necesariamente a su intensidad.

Ya en julio, sin embargo, el diagnóstico se había vuelto más categórico: “Ahora hay un 99% de probabilidades de que ocurra El Niño y con mucha intensidad”, advirtió entonces, y proyectó que el fenómeno podría extenderse hasta febrero de 2027, con el período entre septiembre y diciembre como el de mayor riesgo.

El funcionario había insistido en particular sobre la vulnerabilidad estructural de la provincia frente a las crecidas, remarcando que “el mayor riesgo para Entre Ríos serán las inundaciones por los ríos” y explicando la dinámica diferencial entre el Paraná -de comportamiento más previsible- y el Uruguay, al que describió como “un río muy reactivo” capaz de alcanzar cotas límite “de un día para el otro”.

También había llamado reiteradamente a evitar el “manto de terror” en la difusión pública del fenómeno, buscando un equilibrio entre la preparación técnica y la prevención del alarmismo.

Hasta el momento no trascendió quién asumirá de manera definitiva al frente de Defensa Civil provincial en reemplazo de Díaz Bertozzi, aunque trascendió que el coordinador del Ministerio se hará cargo del área de manera provisoria mientras se define la situación. Tampoco hubo una comunicación oficial del Gobierno provincial sobre los motivos de la salida, publicó Análisis digital.

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