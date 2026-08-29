El gesto de 42 donantes entrerrianos permitió que casi 200 personas recibieran un trasplante este año

Cada 29 de agosto, nuestro país conmemora el Día de la Persona Donante de Órganos, fecha que pone el foco en quienes, a través de una decisión profundamente solidaria, hacen posible que otras personas recuperen calidad de vida.

Para que ese gesto llegue a quien lo necesita, se pone en marcha un proceso que incluye la identificación y evaluación de potenciales donantes, la coordinación de la obtención, la preservación, la asignación y el traslado de órganos y tejidos. Es allí donde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) cumple un rol fundamental, acompañando cada etapa y garantizando que esta posibilidad pueda concretarse.

La conmemoración fue impulsada por los familiares de María Antonella Trivisonno, una niña de seis años que falleció en un accidente de tránsito el 29 de agosto de 1999. Ante la pérdida, sus padres decidieron donar sus órganos con la esperanza de que ese gesto pudiera aliviar el dolor de otra familia y transformar, en medio de una tragedia, la vida de otras personas.

La jefa del Cucaier, Rosana Dappen, expresó: "En este día tan especial, el reconocimiento principal es para los donantes y sus familias ya que su decisión representa el mayor acto de altruismo, solidaridad y amor absoluto al transformar el dolor de una pérdida en una segunda oportunidad para quienes esperan un trasplante. Sin este gesto desinteresado, los avances de la ciencia médica no podrían salvar ni mejorar la calidad de vida de miles de personas".

Cabe señalar que, en lo que va del año, el gesto de 42 personas hizo posible llevar adelante 42 procesos de donación en Entre Ríos: 19 de órganos y 23 de tejidos. Cada uno de estos procesos representa la posibilidad de que otras personas accedan a un trasplante y a una nueva oportunidad de vida.

El impacto de estos gestos trasciende las fronteras de la provincia: 85 pacientes de distintos puntos del país tuvieron una segunda oportunidad gracias a personas donantes de Entre Ríos. A su vez, 111 pacientes entrerrianos pudieron acceder a un trasplante gracias a la generosidad de quienes decidieron donar. (APFDigital)