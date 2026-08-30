Lluvias, humedad y cambios de temperatura ponen en jaque a la producción hortícola

El exceso de agua por las lluvias, los días sin sol y las variaciones térmicas ya afectan los cultivos y reducen los rendimientos en la región. En este contexto, productos como la espinaca, la acelga, la zanahoria y otras verduras sienten las consecuencias de un clima desconcertante. Y para los productores hortícolas es un desafío encontrar la forma de sostener la siembra y evitar que las pérdidas se traduzcan en faltantes y mayores precios.

En medio de este tiempo tan cambiante, hay cultivos que se deterioran, hojas que se pudren, pueden aparecer hongos y aunque la producción continúa, se resiente. “El agua es vida, pero tanta tampoco es buena”, resumió Nicolás Bevilaqcua, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Paraná, al describir a Uno el momento que atraviesa el sector.

El dirigente explicó que las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, caracterizadas por alta humedad, lluvias, lloviznas, escasa radiación solar y cambios bruscos de temperatura, están afectando especialmente a las hortalizas de estación. “La espinaca, por ejemplo, es una especie que necesita frío pero no tolera bien el exceso de agua. La acelga también está sufriendo: tantos días de humedad pueden hacer que el cogollo comience a pudrirse. A esto se suma la aparición de hongos y el deterioro general de las plantas”, graficó Bevilaqcua.

El problema se vuelve más complejo cuando, después de varios días nublados y húmedos, aparece de golpe el sol y sube la temperatura. Los cultivos deben adaptarse a cambios que alteran sus ritmos naturales. “Cuando no tiene calor y no tiene sol, la planta no trabaja”, explicó.

También comentó que frente a una sequía, el productor puede recurrir al riego artificial, aunque eso implica mayores costos y, en esta zona, tiene además una dificultad adicional: la salinidad del agua.

Cuando ocurre lo contrario y llueve demasiado, las alternativas son mucho más limitadas. “Esperarla no más. No nos queda otra”, respondió Bevilaqcua al ser consultado sobre qué medidas pueden tomar frente al exceso de precipitaciones.

El productor sostuvo que la combinación de lluvias abundantes y humedad también contribuye al deterioro progresivo de los suelos. Y aunque las heladas pueden generar pérdidas, también tienen un efecto que en determinadas circunstancias beneficia al productor: reducen la sobreoferta de algunas verduras y evitan que los precios caigan todavía más.

Menos rendimiento

El sector ya registra una disminución en la producción, aunque resulta difícil establecer un porcentaje general porque la estrategia de los horticultores consiste precisamente en sostener la siembra para compensar las pérdidas.

En lugar de sembrar todo de una vez, en medio de este clima los productores trabajan por tandas, incorporando nuevos lotes aproximadamente cada 15 o 20 días. Así buscan garantizar una provisión constante. “Ha disminuido. Ha hecho estragos la lluvia”, reconoció Bevilaqcua.

Pero reducir la producción tampoco es una opción. Si el clima provoca una pérdida del 50% en un lote, el objetivo es contar con otro que permita sostener parte de la cosecha.

En esta época del año, las quintas producen acelga, espinaca, achicoria, rúcula, rabanito, perejil, puerro, cebolla de verdeo y remolacha, entre otras hortalizas.

Impacto en el mostrador

Las consecuencias del clima no se limitan a la producción local. Paraná recibe buena parte de las frutas y verduras desde otras zonas productoras del país, por lo que las dificultades climáticas de esas regiones también repercuten en el mercado local.

La zanahoria, por ejemplo, llega principalmente desde Santa Fe. Allí las lluvias pueden generar anegamientos en zonas bajas y afectar tanto la producción como la conservación posterior.

El deterioro incluso puede aparecer después de que la mercadería llega a la verdulería. Un producto que sale aparentemente en buenas condiciones puede comenzar a pudrirse pocos días después debido al exceso de humedad.

La papa, en cambio, atraviesa actualmente otro escenario. Según Bevilaqcua, su precio tiende a bajar luego de una temporada anterior muy complicada para los productores.

El dirigente explicó que las dificultades climáticas pueden alterar rápidamente la relación entre oferta y demanda. Si de una zona productora se esperaba que salieran cientos de camiones y las lluvias permiten sacar apenas una pequeña parte, esa mercadería disponible termina dirigiéndose hacia los mercados que ofrecen mejores precios.