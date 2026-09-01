Tiene fecha la inauguración del anhelado "Destacamento de Bomberos" en Las Cuevas

Bomberos Voluntarios Diamante - Imagen archivo-

Este viernes 4 de septiembre, a las 17:30, en el predio del Centro Integrador Comunitario de Las Cuevas, se realizará el formal corte de cintas del "Destacamento de Bomberos Voluntarios".

Expansión y al mismo tiempo, un nuevo comienzo. Así se vive la inminente inauguración, que beneficiará a cientos de familias y eventuales usuarios de la ruta que necesiten de una prestación. En declaraciones a Estación Plus Crespo, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Diamante, Maximiliano Villamonte, anticipó: "Estamos próximos a inaugurar el Destacamento Las Cuevas, en esa misma localidad de nuestro departamento Diamante, más precisamente ya el límite con Victoria. Era una necesidad, ya que la experiencia nos dice que se producen accidentes, incendios, y siempre se concurre desde el cuartel Diamante, por cuestiones de jurisdicción; pero es mucha la distancia, y por consiguiente, se pierde efectividad. Era una materia pendiente que teníamos".

Reveló que "el Destacamento va a contar con 2 unidades móviles y 7 bomberos. De esta forma vamos a arrancar la operatividad, y orgánicamente va a depender del Cuartel Diamante. Estamos gestionando la personería jurídica, para que en un futuro sea un Cuartel más en la provincia, que adquiera independencia. Falta aún, pero ya es un gran logro tener a los bomberos capacitados y unidades móviles con asiento ahí, que en suma, permitirá reducir tiempo de respuesta, acortar distancias y mejorar la efectividad, tanto para Las Cuevas como Las Masitas, Rincón del Doll y zona. No sólo ante incendios, sino también intervenciones por accidentes en la Ruta 11. Obviamente que Diamante estará presto para cualquier eventualidad, pero se optimizan varios factores con el Destacamento".

Este inicio será "con sede en la Escuela Ceibos Floridos, el Colegio de Las Hermanas, en la zona de la costa de Las Cuevas. Nos cedieron una parte, donde ellos tienen un tinglado. El galpón es abierto, pero dentro de un predio cerrado, con medidas de seguridad, como mantener allí las 2 unidades afectadas", detalló Villamonte.

Confirmó que "los 7 bomberos que van a estar afectados, son de Las Cuevas. Ellos tuvieron este año y el año pasado capacitándose, y momentáneamente están prestando servicio en Diamante. Pero ahora, estarán a cargo de las unidades móviles y de la primera intervención que haya en esa zona".

En cuanto a la decisión de crear un Destacamento, el presidente bomberil indicó: "Es fundamental una llegada rápida de los bomberos. Cada vez que nos ha pasado o ha tenido que intervenir el personal de Diamante, es mucho el tiempo que se tarda, y más si hablamos de un incendio, que tiene que trasladarse un camión con agua. Son 36 kilómetros, y se hace prácticamente media hora hasta allá. Hace entre 3 y 4 años que estoy en Bomberos, pero ya en mi experiencia como policía, siempre notaba que eso hacía falta. La propuesta tuvo eco en la comisión y la gente de Las Cuevas se interesó", destacó agradecido.

La ceremonia inaugural

Maximiliano Villamonte adelantó que "será un acto, al que están invitados autoridades de la provincia, gente de la zona -que estaban muy interesados en la creación de este Destacamento-, y colegas de los cuarteles de la región. Es muy grato que bomberos de la zona nos acompañen, que son con quienes estamos en permanente contacto y colaboración. Fundamentalmente, queremos fijar una fecha, que quede registrada como para tomarla de referencia para el futuro. Nos alegra que de una vez por todas, ya sea algo visible y concreto para arrancar. Hoy un Destacamento, y el desafío de un Cuartel. Tratamos desde la Asociación de ponerle todo para que las cosas mejoren, que se vayan dando los avances y gracias a Dios, estamos con varias concreciones, siempre apuntando a un poquito más, y con el sólo objetivo de brindar un mejor servicio ante lo que se vaya presentando", concluyó el dirigente bomberil.