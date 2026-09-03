Marcelo Cerutti anunció que Vialidad Nacional construirá colectoras en Ruta 131 y acceso Pte. Perón a Crespo

Este miércoles, el proyecto de "Readecuación Intersección Ruta Nacional Nº 131 - Calle Pte. Perón" comenzó su fase operativa inicial, precisamente en ese acceso a la ciudad.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el intendente Marcelo Cerutti, explicó: "Las dársenas y colectoras nos van a mejorar la seguridad vial para acceder a Pte. Perón, viniendo desde Libertador San Martín, ya que los conductores van a poder entrar por una vía exclusiva, para después cruzar más perpendicularmente la ruta y poder entrar directamente. Del otro lado también se hará infraestructura, van a hacer una colectora que conectará con calle Los Olivos, que es paralela a la Ruta 131 -del lado urbanizado-, para que los vehículos que provienen desde la rotonda, bajen a ese acceso y también crucen en forma más perpendicular. Se evita de ambos lados detenerse en la banquina o quedar parados sobre la misma ruta para doblar. Es un punto donde se han registrado muchos siniestros y pudimos conseguir esta intervención de Vialidad Nacional, que es importante y soluciona todas esas cuestiones".

Asimismo, se iniciaron tareas de alcantarillado. "Se solicitó que empiecen a hacer una limpieza de alcantarillas -que siempre la hacemos nosotros, pero requerimos colaboración-, como para estabilizar los drenajes del agua de la ciudad. Las dos rutas que rodean la ciudad y hacen vértice, son la Nacional N° 12 y la N° 131 que también es nacional. Esta intervención es coincidente y permitirá prevenir efectos por el Fenómeno El Niño", apuntó Cerutti.

Por su parte, Bettina Hofer -Secretaria de Infraestructura y Ambiente-, señaló: "Muy contenta del inicio de esta obra, porque son gestiones que se vienen haciendo hace 2 años aproximadamente ante Vialidad Nacional. Hemos estado en comunicación permanente. Estimo que todo este mes de septiembre van a estar trabajando en el lugar, seguramente en octubre también. La obra es dirigida por Vialidad Nacional, ellos movilizan las maquinarias, los operarios y manejan los plazos".

"Hicimos algunas compras de tubos, hace un buen tiempo que están en stock, y también 630 metros cúbicos de broza, que están acopiados en la zona, como para que vayan utilizando", especificó en cuanto al aporte de la Municipalidad de Crespo.

En cuanto a la limpieza de alcantarillas en Rutas 12 y 131, Hofer acotó: "Desde la Municipalidad se viene trabajando hace algunos meses, en todo lo que es el entubado de la ampliación de cañerías, nuevas redes de desagüe pluvial, limpieza de alcantarillas dentro de la ciudad; pero también es necesario que Vialidad haga la limpieza sobre la ruta; porque sino funciona como un cuello de botella, y, a pesar de que la ciudad por ahí esté encaminada en estas obras, si la salida del agua de la ciudad no está encaminada, puede generar retornos que perjudiquen el escurrimiento pluvial".

"La señalización es una tarea de Vialidad, cómo lo va a identificar correctamente, pero ya vamos difundiendo para ir tomando conciencia", comentó el presidente municipal y agregó: "Estamos corrigiendo algunos aspectos del acceso, para que tenga más iluminación, se están pintando los bolardos, y se están acomodando las señalizaciones. Se reubicó la garita, sobre acceso Pte. Perón, como para que los pasajeros no tengan que atravesar ni esperar sobre la Ruta. Hace un par de semanas que ya está en funcionamiento".