Cómo fue el rescate ejecutado por bomberos al llegar a la tragedia de Ruta 12

En medio de un denso banco de niebla, una fuerte colisión se cobró la vida de una persona, sobre Ruta 12, a la altura del Km. 378. Mariana Riffel, integrante de Bomberos Voluntarios Hernández, referenció a Estación Plus Crespo: "Estuvimos concurriendo dotaciones de la localidad de Aranguren y de Hernández; dado que el impacto estaba equidistante. Para quienes conocen la zona, fue en inmediaciones a la torre de Claro (ex CTI), pasando también una conocida chanchería".

La mujer indicó que "a las 6:15 aproximadamente, se recibió el llamado de bomberos de la ciudad de Nogoyá. Desde el lugar llamaron al 100, y por jurisdicción, ingresó el aviso allá y nos dieron intervención. Nos pusimos en contacto con Aranguren también, por cercanía y ambos llegamos al lugar. Policía de Aranguren también se puso en contacto con un servicio de ambulancia, y se coordinó la asistencia".

En cuanto a la escena, Riffel manifestó: "Estuvimos trabajando con Halligan, que son herramientas para poder hacer la apertura de puertas. Nos sumamos a las tareas que estaba haciendo Aranguren, de retirar a la conductora del vehículo, y después pusimos en arranque la tijera hidráulica, para poder abrir la puerta del costado de la Kangoo. No se podía por los daños, pero era necesario para poder retirar a una de las señoras, que estaba en el asiento de atrás. La chica que estaba en el asiento de adelante, en la butaca del acompañante, pudo salir por sus propios medios, dado que el lateral derecho quedó prácticamente sano. Pero la parte trasera izquierda tenía destrozos materiales que complicaban la asistencia".

A modo de inspección ocular, la bombera apuntó: "La Kangoo está muy destruida del lado del conductor. Y el camión en la zona de la rueda delantera. Por lo que ví, transportaba productos de aluminio, tipo marcos o perfiles".

La primera dotación que intervino regresó a Hernández, quedando otra. "Se espera hasta el retiro del cuerpo de la señora fallecida, y luego se hará la limpieza de la cinta asfáltica, más que nada por vidrios rotos, plásticos y demás, que había en mucha cantidad", señaló Mariana Riffel.