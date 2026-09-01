Accidente fatal en Ruta 12: una persona murió y tres resultaron heridas

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Una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido este martes, alrededor de las 6, sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones de Aranguren, departamento Nogoyá.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se produjo a la altura del kilómetro 378, donde por causas que aún no fueron establecidas colisionaron frontalmente una Renault Kangoo y un Iveco Daily de color blanco.

Las condiciones de visibilidad en el sector eran reducidas debido a la presencia de un importante banco de niebla al momento del accidente. No obstante, las circunstancias que derivaron en el impacto todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del choque, una persona falleció en el lugar, mientras que otras tres fueron asistidas por los servicios de emergencia y trasladadas para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente cuál es el estado de salud de los heridos.

Tránsito interrumpido

A raíz del operativo desplegado por los equipos de emergencia, la circulación sobre la Ruta 12 permaneció interrumpida en el sector del siniestro.

Los vehículos fueron derivados mediante los accesos a Aranguren y la localidad de Hernández, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes sobre la calzada.

Las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes.