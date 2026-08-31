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Paraná Campaña: segundo capítulo para los gurises

Durante el último sábado 29, se disputó una nueva fecha correspondiente al torneo clausura organizado para las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15. 
Deportes31 de agosto de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
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Union sub11 2026_05
Categoría Sub 11 de Unión de Crespo (Archivo)

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción en las categorías formativas durante el último sábado, disputándose la fecha número 2 del torneo clausura. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Unión Verde 0-3 Sarmiento Blanco
Dep. Tabossi 3-0 Cultural Celeste
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cultural Blanco 4-0 Arsenal
Cañadita 2-1 Unión Blanco
Viale FBC 0-0 Seguí FBC

Zona 3
Independiente FBC 0-3 Litoral
Dep. Tuyango 1-1 Atl. Hernandarias
Atl. María Grande 0-0 Unión Agrarios

Zona 4
Juv. Sarmiento 3-1 Unión FC
Sauce de Luna 0-1 Dep. Bovril
Juv. Unida 0-1 Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 6
Cultural Celeste 3
Dep. Tabossi 3
Sarmiento Rojo 0
Unión Verde 0

Zona 2
Cultural Blanco 6
Unión Blanco 3
Arsenal 3
Cañadita 3
Viale FBC 1
Seguí FBC 1

Zona 3
Litoral 6
Atl. María Grande 4
Independiente FBC 3
Unión Agrarios 1
Atl. Hernandarias 1
Dep. Tuyango 1

Zona 4
Atl. Hasenkamp 6
Dep. Bovril 6
Juv. Unida 3
Juv. Sarmiento 3
Unión FC 0
Sauce de Luna 0

Resultados Sub 13

Zona 1
Unión Verde 0-3 Sarmiento Blanco
Dep. Tabossi 1-0 Cultural Celeste
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cultural Blanco 0-2 Arsenal
Cañadita 0-10 Unión Blanco
Viale FBC 3-0 Seguí FBC

Zona 3
Independiente FBC 1-1 Litoral
Dep. Tuyango 7-0 Atl. Hernandarias
Atl. María Grande 2-0 Unión Agrarios

Zona 4
Juv. Unida 4-2 Atl. Hasenkamp
Sauce de Luna 0-1 Dep. Bovril
Juv. Sarmiento 1-1 Unión FC

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 6
Sarmiento Rojo 3
Dep. Tabossi 3
Cultural Celeste 0
Unión Verde 0

Zona 2
Arsenal 6
Viale FBC 6
Unión Blanco 3
Cultural Blanco 3
Cañadita 0
Seguí FBC 0

Zona 3
Atl. María Grande 6
Litoral 4
Dep. Tuyango 3
Unión Agrarios 3
Independiente FBC 1
Atl. Hernandarias 0

Zona 4
Juv. Unida 6
Dep. Bovril 6
Atl. Hasenkamp 3
Unión FC 1
Juv. Sarmiento 1
Sauce de Luna 0

Resultados Sub 15

Zona 1
Unión Verde 0-7 Sarmiento Blanco
Dep. Tabossi 0-7 Cultural Celeste
Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2
Cultural Blanco 2-1 Arsenal
Cañadita 0-2 Unión Blanco
Viale FBC 4-0 Seguí FBC

Zona 3
Independiente FBC 0-3 Litoral
Dep. Tuyango 7-0 Atl. Hernandarias
Atl. María Grande 3-0 Unión Agrarios

Zona 4
Juv. Unida 0-3 Atl. Hasenkamp
Sauce de Luna 3-0 Dep. Bovril
Juv. Sarmiento 3-1 Unión FC

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Blanco 6
Cultural Celeste 6
Sarmiento Rojo 0
Unión Verde 0
Dep. Tabossi 0

Zona 2
Cultural Blanco 6
Viale FBC 4
Unión Blanco 4
Arsenal 3
Cañadita 0
Seguí FBC 0

Zona 3
Dep. Tuyango 6
Atl. María Grande 6
Unión Agrarios 3
Litoral 3
Independiente FBC 0
Atl. Hernandarias 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 6
Sauce de Luna 3
Dep. Bovril 3
Unión FC 3
Juv. Sarmiento 3
Juv. Unida 0

Próxima fecha (3°)

Zona 1
Sarmiento Blanco - Sarmiento Rojo
Unión Verde - Dep. Tabossi
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Arsenal - Viale FBC
Seguí FBC - Unión Blanco
Cultural Celeste - Cañadita

Zona 3
Litoral - Atl. María Grande
Unión Agrarios - Atl. Hernandarias
Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento
Unión FC - Dep. Bovril
Juv. Unida - Sauce de Luna

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