Paraná Campaña: segundo capítulo para los gurises

Categoría Sub 11 de Unión de Crespo (Archivo)

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo acción en las categorías formativas durante el último sábado, disputándose la fecha número 2 del torneo clausura.

Resultados Sub 11

Zona 1

Unión Verde 0-3 Sarmiento Blanco

Dep. Tabossi 3-0 Cultural Celeste

Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2

Cultural Blanco 4-0 Arsenal

Cañadita 2-1 Unión Blanco

Viale FBC 0-0 Seguí FBC

Zona 3

Independiente FBC 0-3 Litoral

Dep. Tuyango 1-1 Atl. Hernandarias

Atl. María Grande 0-0 Unión Agrarios

Zona 4

Juv. Sarmiento 3-1 Unión FC

Sauce de Luna 0-1 Dep. Bovril

Juv. Unida 0-1 Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 6

Cultural Celeste 3

Dep. Tabossi 3

Sarmiento Rojo 0

Unión Verde 0

Zona 2

Cultural Blanco 6

Unión Blanco 3

Arsenal 3

Cañadita 3

Viale FBC 1

Seguí FBC 1

Zona 3

Litoral 6

Atl. María Grande 4

Independiente FBC 3

Unión Agrarios 1

Atl. Hernandarias 1

Dep. Tuyango 1

Zona 4

Atl. Hasenkamp 6

Dep. Bovril 6

Juv. Unida 3

Juv. Sarmiento 3

Unión FC 0

Sauce de Luna 0

Resultados Sub 13

Zona 1

Unión Verde 0-3 Sarmiento Blanco

Dep. Tabossi 1-0 Cultural Celeste

Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2

Cultural Blanco 0-2 Arsenal

Cañadita 0-10 Unión Blanco

Viale FBC 3-0 Seguí FBC

Zona 3

Independiente FBC 1-1 Litoral

Dep. Tuyango 7-0 Atl. Hernandarias

Atl. María Grande 2-0 Unión Agrarios

Zona 4

Juv. Unida 4-2 Atl. Hasenkamp

Sauce de Luna 0-1 Dep. Bovril

Juv. Sarmiento 1-1 Unión FC

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 6

Sarmiento Rojo 3

Dep. Tabossi 3

Cultural Celeste 0

Unión Verde 0

Zona 2

Arsenal 6

Viale FBC 6

Unión Blanco 3

Cultural Blanco 3

Cañadita 0

Seguí FBC 0

Zona 3

Atl. María Grande 6

Litoral 4

Dep. Tuyango 3

Unión Agrarios 3

Independiente FBC 1

Atl. Hernandarias 0

Zona 4

Juv. Unida 6

Dep. Bovril 6

Atl. Hasenkamp 3

Unión FC 1

Juv. Sarmiento 1

Sauce de Luna 0

Resultados Sub 15

Zona 1

Unión Verde 0-7 Sarmiento Blanco

Dep. Tabossi 0-7 Cultural Celeste

Libre: Sarmiento Rojo

Zona 2

Cultural Blanco 2-1 Arsenal

Cañadita 0-2 Unión Blanco

Viale FBC 4-0 Seguí FBC

Zona 3

Independiente FBC 0-3 Litoral

Dep. Tuyango 7-0 Atl. Hernandarias

Atl. María Grande 3-0 Unión Agrarios

Zona 4

Juv. Unida 0-3 Atl. Hasenkamp

Sauce de Luna 3-0 Dep. Bovril

Juv. Sarmiento 3-1 Unión FC

Posiciones

Zona 1

Sarmiento Blanco 6

Cultural Celeste 6

Sarmiento Rojo 0

Unión Verde 0

Dep. Tabossi 0

Zona 2

Cultural Blanco 6

Viale FBC 4

Unión Blanco 4

Arsenal 3

Cañadita 0

Seguí FBC 0

Zona 3

Dep. Tuyango 6

Atl. María Grande 6

Unión Agrarios 3

Litoral 3

Independiente FBC 0

Atl. Hernandarias 0

Zona 4

Atl. Hasenkamp 6

Sauce de Luna 3

Dep. Bovril 3

Unión FC 3

Juv. Sarmiento 3

Juv. Unida 0

Próxima fecha (3°)

Zona 1

Sarmiento Blanco - Sarmiento Rojo

Unión Verde - Dep. Tabossi

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Arsenal - Viale FBC

Seguí FBC - Unión Blanco

Cultural Celeste - Cañadita

Zona 3

Litoral - Atl. María Grande

Unión Agrarios - Atl. Hernandarias

Independiente FBC - Dep. Tuyango

Zona 4

Atl. Hasenkamp - Juv. Sarmiento

Unión FC - Dep. Bovril

Juv. Unida - Sauce de Luna