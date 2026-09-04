Nuevo DNI electrónico: quiénes deben renovarlo, requisitos y cómo hacer el trámite

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico, un documento que incorpora un chip sin contacto, datos biométricos y mayores medidas de seguridad.

A pesar de los cambios tecnológicos, no es obligatorio reemplazar de inmediato todos los ejemplares anteriores: los DNI vigentes mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento.

Principales novedades del nuevo documento

El nuevo DNI electrónico utiliza un chip sin contacto que almacena información y datos biométricos para facilitar la validación electrónica de la identidad. El soporte es de policarbonato con grabado láser, un material más resistente que busca dificultar adulteraciones y falsificaciones.

El diseño también se renovó. Incorpora símbolos nacionales como la escarapela alrededor del retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, imágenes de glaciares y de la Cordillera de los Andes, y el mapa bicontinental.

Quiénes están obligados a tramitarlo

La aparición del nuevo formato no obliga a renovar el documento solo por el cambio tecnológico. Deben solicitar un nuevo ejemplar:

-Quienes tengan el DNI vencido.

-Los menores en las edades de actualización obligatoria (entre los 5 y 8 años, y al cumplir los 14).

-Personas que hayan cambiado de domicilio, nombre u otro dato filiatorio.

-Quienes hayan perdido el documento o presenten un deterioro que impida una correcta identificación.

Los ejemplares anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Una vez que corresponda renovarlos, el Renaper entregará el modelo vigente en ese momento.

Requisitos para obtener el nuevo DNI

Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI actual (si se conserva) y abonar el arancel correspondiente. En el caso de menores de edad, deben concurrir acompañados por el padre, la madre o el representante legal, junto con la partida de nacimiento y la documentación que acredite los datos.

Durante la atención presencial se capturan nuevamente las huellas dactilares, una fotografía digital y la firma electrónica del titular.

Paso a paso para renovar el DNI

-Buscar un centro de atención habilitado y solicitar turno a través de los canales oficiales del Renaper o de Mi Argentina.

-Abonar el arancel correspondiente.

-Concurrir al centro en la fecha asignada para la identificación y la captura de datos biométricos.

-Recibir la constancia de trámite, que permite hacer el seguimiento hasta la entrega del documento.

Existen modalidades de entrega más rápida para casos de urgencia, con aranceles y condiciones diferentes al trámite regular. Se recomienda consultar las opciones disponibles antes de iniciar la gestión.

Para qué sirve el chip

El chip sin contacto permite realizar verificaciones electrónicas de identidad y refuerza la seguridad del documento. Junto con el policarbonato y el grabado láser, busca alinear el DNI argentino con estándares internacionales de documentación de alta seguridad.

La implementación del nuevo DNI electrónico es progresiva: se incorporará de manera natural a medida que los ciudadanos deban renovar su documento por vencimiento, pérdida, deterioro o cambios de datos.