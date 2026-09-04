Subsidios de luz y gas: habrá 60 días para actualizar los datos o se perderá el beneficio

El Gobierno nacional revisará las solicitudes de subsidios energéticos que, después de un año, todavía no pudieron ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas por redes.

La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Los usuarios alcanzados serán notificados y tendrán un plazo de 60 días corridos para corregir, completar o actualizar la información declarada.

Si el trámite no es regularizado dentro de ese período, la solicitud será dada de baja del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La revisión busca detectar inscripciones que contienen errores en los datos personales, domicilios, números de suministro u otra información necesaria para identificar el servicio.

La medida comprende únicamente los servicios de electricidad y gas natural o propano distribuido mediante redes.

Los usuarios de gas licuado de petróleo envasado, como las garrafas, quedaron excluidos de este procedimiento.