Ola de despidos en Granja Tres Arroyos: en dos días, desvinculó a 1.000 trabajadores
Nacionales03 de septiembre de 2026
La empresa envió telegramas a trabajadores de las plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. Mañana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense.
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Comenzaron las obras en el lugar. La readecuación incluye dársenas de desaceleración y carriles independientes, paralelos a Ruta 131, para el ingreso a Crespo. También se harán alcantarillas y se mejorará la iluminación. La garita de ómnibus ya fue reubicada.
Fiesta del Tambero 2026: el almuerzo está agotado y preparan una gran jornada festiva en la Escuela 33 de Isletas-Camps
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La tradicional fiesta se realizará este domingo 6 de septiembre en la Escuela Nº 33 Nicolás Avellaneda. El almuerzo ya tiene sus tarjetas agotadas, mientras que por la tarde habrá baile, pelotero y propuestas para toda la familia. Lo recaudado es destinado al mantenimiento y las mejoras de la institución.
Estela Angela Schroeder Vda. de Di Franco
Estación Plus CrespoNecrológicas04 de septiembre de 2026
Adelina Dominga Viola
Estación Plus CrespoNecrológicas04 de septiembre de 2026