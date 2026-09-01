Caen 19,1% los patentamientos de autos 0km en agosto y el mercado acumula una baja de 13,3% en 2026

El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, lo que representó una caída del 19,1% respecto del mismo mes de 2025. En la comparación con julio, el retroceso fue del 1,5%, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año alcanzó las 385.091 unidades, un 13,3% menos que en igual período de 2025.

Pese a la baja interanual, el promedio diario de patentamientos creció 3,4% respecto de julio, favorecido por una mayor dinámica comercial, aunque agosto contó con un día hábil menos. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mercado continúa mostrando una demanda moderada y un comportamiento selectivo por parte de los compradores.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, aseguró que el sector continúa trabajando para sostener la actividad y confió en que una mejora de la economía impulse las ventas en los próximos meses.

"El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados. Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba, nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados, en esa reconversión estamos trabajando fuerte", completó Beato.

En el desglose por segmentos, los automóviles sumaron 29.759 patentamientos, con una baja interanual del 18,6%. Los comerciales livianos alcanzaron las 11.993 unidades, un 21,1% menos que un año atrás, mientras que los comerciales pesados registraron 1.549 unidades, con una caída del 25,6%.

Entre las marcas de vehículos livianos, Toyota volvió a liderar el mercado con 7.247 unidades y una participación del 17,4%. La siguieron Volkswagen, con 5.184 patentamientos, y Fiat, con 4.718.

Los 10 modelos más patentados de agosto de 2026

Toyota Hilux: 2.616 unidades.

Ford Ranger: 1.781 unidades.

Toyota Yaris Cross: 1.619 unidades.

Ford Territory: 1.601 unidades.

Fiat Cronos: 1.490 unidades.

Volkswagen Amarok: 1.405 unidades.

Volkswagen Tera: 1.166 unidades.

Peugeot 208: 1.141 unidades.

Toyota Yaris: 1.100 unidades.

Chevrolet Onix: 1.018 unidades.

En el segmento de vehículos pesados, Mercedes-Benz encabezó el ranking de marcas con 477 unidades, seguida por Scania con 288 e Iveco con 267 patentamientos.

Por provincias, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de patentamientos con 11.872 unidades, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (8.557), Córdoba (4.795) y Santa Fe (4.301).