La Iglesia avanza en la agenda del papa León XIV en la Argentina: qué lugares visitaría

A poco más de dos meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia continúa coordinando con el Vaticano las actividades del sumo pontífice en el país.

Entre las propuestas aparece una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, hogar para personas con discapacidad, y un encuentro con las máximas autoridades de la sociedad civil.

“Me gustaría decir que está todo encaminado; la realidad es que en estas cosas siempre hay mucho por hacer. Hay muchas aristas, realidades, y estamos en eso, tratando de cerrar el itinerario”, afirmó el padre Matías Tarico, integrante del comité nacional para la visita papal, en diálogo con un programa de radio Con Vos.

Según explicó el sacerdote, desde mayo las autoridades eclesiásticas argentinas mantienen contacto con la Santa Sede para proponer distintas actividades. “Las propuestas las hemos hecho nosotros; es a la Iglesia a la que le interesa que el papa visite determinadas realidades y se encuentre en determinados lugares. Después está la realidad, que no siempre se puede manejar tan sencillo”, reconoció.

Entre las opciones que la Iglesia considera “muy significativas” se encuentran una visita a una cárcel —días atrás se mencionó el penal de Devoto como posibilidad— y una actividad vinculada a las personas con discapacidad. “La realidad de nuestros hermanos más frágiles es una preocupación del santo padre, lo ha manifestado claramente”, remarcó Tarico.

En ese marco, propuso el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven alrededor de 400 personas con discapacidad. El sacerdote subrayó que el papa, en su última encíclica Magnífica humanitas, destacó la importancia de ocuparse de los sectores más vulnerables. “Si perdemos nuestra capacidad de sorprendernos, maravillarnos y compadecernos, pero también de construir juntos con nuestros hermanos con ciertas discapacidades, hemos perdido el don de la humanidad. Por eso no es indiferente para la Iglesia que el papa visite al mundo de la discapacidad”, señaló, y aclaró que esta realidad trasciende el contexto local argentino.

Tarico también confirmó que el papa se reunirá con el presidente Javier Milei y que se trabaja en una actividad con representantes de la sociedad civil. “Estamos avanzados para que el papa pueda encontrarse con los representantes legítimos de nuestro pueblo en una realidad amplia. No en el Congreso, pero sí con los gobernadores, los legisladores, el Poder Judicial y el cuerpo diplomático. Eso sería muy interesante y, de hecho, el papa lo realiza en todos sus viajes apostólicos”, explicó.

Lo que se sabe hasta ahora del itinerario: De acuerdo a lo adelantado por la Iglesia argentina y el Vaticano, León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre desde Uruguay y partirá el 11 de noviembre hacia Perú, donde concluirá su gira apostólica por Sudamérica.

Durante su estadía tendrá actividades en Buenos Aires el lunes, en Córdoba el martes y en Luján el miércoles.

Las misas previstas se celebrarían en el Monumento a los Españoles (Ciudad de Buenos Aires), el predio de Fadea (Córdoba) y la Basílica de Luján (provincia de Buenos Aires).

“La idea es que toda la visita pueda ser transmitida, porque es una visita que mira el mundo”, concluyó Tarico.

Cadena 3