Luis Caputo viaja a la cumbre del G20 en EE.UU., para defender el programa económico del Gobierno

Luis Caputo se encuentra viajando rumbo a Carolina del Norte, Estados Unidos, para participar de la cumbre del G20, con una agenda enfocada en defender el programa económico que lleva adelante el Gobierno y explicar ante representantes de las principales potencias del mundo las medidas adoptadas para alcanzar la estabilidad macroeconómica en la Argentina. Fuera de las sesiones formales, se espera que se reúna con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense.

El ministro, quien estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, participará de distintas sesiones formales del encuentro. Entre ellas, estará presente en el panel sobre “Evolución de la Economía Mundial”, además de las reuniones dedicadas a deuda soberana, desequilibrios globales y educación financiera y fraude.



Uno de los momentos centrales de su agenda será la sesión sobre crecimiento, en la que Caputo será orador principal. Allí expondrá sobre las políticas implementadas en la Argentina y planteará la estabilidad macroeconómica como una condición para alcanzar un crecimiento sostenido.

La participación del funcionario estará así concentrada en presentar ante sus pares internacionales la evolución de la economía argentina y el rumbo que sostiene la administración de Javier Milei.



Se espera que durante su estadía también mantenga un encuentro con Bessent, aunque todavía no fue confirmado de manera oficial.

Caputo se reuniría con Scott Bessent durante su estadía en el G20. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

Cómo es el calendario del G20

La agenda de encuentros del G20 comenzó este fin de semana con la Reunión de Viceministros de Finanzas y del Banco Central, que se desarrolla en Asheville, Carolina del Norte, entre el 29 y el 30 de agosto, donde el secretario del Tesoro estadounidense será el anfitrión.

A continuación, se realizará la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, también en Asheville. Ese encuentro está previsto entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre.

En paralelo, el calendario contempla la Reunión Ministerial sobre Innovación, que tendrá lugar en Raleigh-Durham, Carolina del Norte, entre el 1° y el 2 de septiembre.

Durante el encuentro también analizarán los desequilibrios fiscales entre naciones o las criptomonedas y su regulación, en un entorno de creciente incertidumbre por las políticas arancelarias de la Casa Blanca o la propia deuda estadounidense.

“Los temas clave de nuestra presidencia del G20 han sido acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios globales”, explicó un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense, el cual asegura que el Gobierno de Donald Trump ha colocado en el centro de su agenda económica tanto la inversión corporativa como el rol proactivo del sector privado.

En ese sentido, defendió los efectos positivos para el crecimiento y la inversión del paquete de grandes recortes fiscales impulsado por el mandatario estadounidense y aprobado por el Congreso en el verano de 2025.





La deuda soberana será otro tema central durante el encuentro en Asheville, según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado en el que asegura que Washington abogará “por una mayor transparencia y una reestructuración más rápida cuando los países atraviesen dificultades”.

“Estados Unidos busca mayor transparencia en el endeudamiento público y mayor previsibilidad en la reestructuración de la deuda”, insisten.

En un momento en el que el Gobierno Trump ha implementado algunos nuevos aranceles y recrudecido excesivo su guerra comercial con Canadá, el Departamento que dirige Scott Bessent también argumenta que se ha centrado en corregir los desequilibrios comerciales globales para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y crear igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses.

“Bajo nuestro liderazgo, el G20 trabaja para abordar los desequilibrios globales, que reflejan prácticas desleales que se han permitido persistir durante demasiado tiempo y que amenazan la prosperidad mundial”, aseguró a su vez el portavoz del Tesoro, que también afirmó que el gobierno Trump trabaja para evitar que se impulse el “exceso de producción y capacidad” a los mercados globales, en lo que supone una clara referencia al modelo exportador de Pekín a menos de una mesa de la visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping.

Durante el encuentro, la presidencia estadounidense asegura que entre las principales discusiones se cuenta también la necesidad de modernizar la regulación y la supervisión financiera, así como “la reducción de la fricción regulatoria y de mercado, y el fomento de la innovación financiera digital”.

Washington considera a los activos digitales, como las criptomonedas, como un elemento clave de ese debate, que asegura que se centrará en establecer marcos legales y regulatorios más claros y también en reforzar la lucha contra las actividades ilícitas vinculadas a los mismos, publicó TN.