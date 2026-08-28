ANSES: fechas de cobro para la AUH en septiembre, listado completo por número de DNI

Los depósitos comenzarán el martes 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se abonará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los depósitos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre. Los haberes se acreditarán automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, durante septiembre los montos de la prestación reciben una actualización por movilidad. El valor general por hijo asciende a $154.031, aunque ANSES deposita de manera directa el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante se cobra posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH.

A ese monto pueden sumarse prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar, en los casos que correspondan. Ambos beneficios se acreditan en la misma fecha de cobro asignada por el organismo previsional.

De acuerdo con el cronograma oficial, las fechas de cobro fueron organizadas según la terminación del DNI para garantizar una distribución ordenada de los pagos en todo el país.

Calendario de pago de la AUH en septiembre de 2026

DNI terminados en 0 : martes 8 de septiembre.

: martes 8 de septiembre. DNI terminados en 1 : miércoles 9 de septiembre.

: miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 2 : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 3 : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 4 : lunes 14 de septiembre.

: lunes 14 de septiembre. DNI terminados en 5 : martes 15 de septiembre.

: martes 15 de septiembre. DNI terminados en 6 : miércoles 16 de septiembre.

: miércoles 16 de septiembre. DNI terminados en 7 : jueves 17 de septiembre.

: jueves 17 de septiembre. DNI terminados en 8 : viernes 18 de septiembre.

: viernes 18 de septiembre. DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

El cronograma fue establecido por ANSES para ordenar la acreditación de los haberes durante el mes de septiembre y evitar demoras en los pagos.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los titulares pueden verificar la fecha exacta de pago y el lugar de cobro a través de la plataforma Mi ANSES o mediante la sección "Cuándo y dónde cobro" disponible en el sitio oficial del organismo.

Para realizar la consulta solo es necesario ingresar el número de CUIL y seguir los pasos indicados por el sistema. Allí también se puede acceder al detalle de la liquidación correspondiente al mes de septiembre.

Agencia NA