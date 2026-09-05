Con la disertación de Fabio Quetglas, Crespo Nos Une convocó a los principales dirigentes de la región

Crespo Nos Une recibió este viernes 4 de septiembre, en el Salón Canela, a autoridades y referentes de gobiernos municipales vecinos, compartiendo un análisis de la realidad económica del país y de acciones posibles de desarrollar precisamente en el interior.

Marcelo Cerutti: “Un Frente abierto para trabajar juntos por más tranformaciones”

En las palabras de bienvenida, Marcelo Cerutti (intendente de Crespo), agradeció a los asistentes por “sumarse a escuchar y charlar, formando parte de estas iniciativas que tenemos con un fin en común y con la convicción de trabajar y gestionar con el propósito de lograr progreso y crecimiento para nuestra ciudad”.

Destacó la creación del Frente Crespo Nos Une como un acontecimiento “exitoso que desde su creación logró importantes victorias electorales y concretó grandes transformaciones en la ciudad de Crespo desde diciembre del año 2015, transformándola en un faro para la provincia y él país”.

Además, resaltó la presencia de intendentes y presidentes comunales de la región, con quienes se “interactúa y mantiene un diálogo permanente para trabajar en conjunto y en beneficio de las comunidades que conducimos cada uno”.

Cerutti caracterizó al Frente Crespo Nos Une como un espacio “compacto, dedicado al trabajo, a la producción, innovación y transparencia”. Remarcó la “capacidad del diálogo para lograr acuerdos y construir desde la mirada de cada sector político que forman parte de esta iniciativa. Porque acá hay lugar para los que estuvieron desde el comienzo, para los que se fueron sumando, para los que hoy vienen por primera vez y para los que vendrán”.

También renovó el apoyo al gobernador Rogelio Frigerio, “que con su equipo de trabajo está sacando adelante nuestra provincia, contando con el acompañamiento de cada uno de los que estamos al frente en las gestiones locales”.

Darío Schneider: “Nos encontramos acá, porque trabajamos para seguir apostando al desarrollo regional”

El diputado nacional por Entre Ríos y ex intendente de Crespo en tres oportunidades, Darío Schneider, destacó la “militancia” de los presentes y la “importancia de querer seguir trabajando juntos desde cada gestión, en cada estamento, con responsabilidades de tomar decisiones”.

De cara al futuro inmediato, comentó que “se vienen tiempos de renovar las expectativas y las propuestas para los próximos cuatro años. Por eso es importante este encuentro entre quienes tenemos la visión en común, con quienes pensamos igual y sentimos que el desarrollo local debe hacerse con planificación, trabajo en equipo, con honestidad, austeridad y absoluta transparencia. Situación que tenemos en cada una de las localidades donde estamos llevando adelante gestiones de gobierno”.

Luego añadió: “Debemos estar orgullosos de eso, al igual que del gobierno de la provincia. Sabemos de la situación compleja en la cual se recibió el gobierno y debemos entender que las transformaciones llevan tiempo y son absolutamente necesarias. Hoy lo estamos llevando adelante a través del gobierno que lidera Rogelio Frigerio. De a poco vamos viendo esos resultados y seguramente estas transformaciones se van a profundizar y van a darnos los resultados esperados para tener una provincia en desarrollo y crecimiento”.

Schneider remarcó: “El camino es este, el desarrollo local, el trabajo conjunto e integrado con la sociedad civil. Cambiar la perspectiva y entender que a esto no lo resolvemos desde una sola mirada o con la idea de una persona, sino que es con el accionar de todos”.

En este contexto invitó a los presentes a “seguir trabajando con mucha convicción, con mucho esfuerzo, en equipo, hombro con hombro como lo hacemos siempre. Sepamos que la situación, en todo el país es compleja, pero entendamos que las transformaciones llevan tiempo y que valdrá la pena el esfuerzo que estamos haciendo”.

La Jornada

El temario de la charla llevada adelante por Fabio Quetglas: ‘Agenda Económica y Transformación Territorial Argentina’ ofreció la posibilidad de dialogar sobre la transformación territorial, nuestra región y la agenda económica para Argentina, en el país que se viene. Esta propuesta invitó a seguir trabajando en la planificación de nuestras localidades.

El encuentro contó con la presencia de autoridades gubernamentales locales, regionales, departamentales, provinciales y nacionales. También estuvieron referentes de instituciones y del sector privado, en un marco de diálogo e intercambio de ideas para pensar juntos los desafíos del futuro.

Además, asistieron referentes de los espacios políticos que conforman el Frente Crespo Nos Une, como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el Movimiento de Interacción Vecinal (MIV), personas independientes o afines e identificadas con otros sectores políticos.

Hoy, este Frente transita su tercera gestión a cargo del municipio de Crespo, sumando otros socios políticos como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Once años después, el Frente sigue siendo un punto de encuentro de personas que creen que la gestión, el diálogo y la planificación valen más que las diferencias.

Quetglas destacó la “importancia de la intervención y gestión del estado local en Crespo, porque se ve una ciudad muy linda y agradable urbana, limpia y ordenada”.

El disertante se egresó de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1988. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2025. Es Magister en Gestión de Ciudades de la Universidad de Barcelona y en Desarrollo Local (Universidad de Bologna). Además, es director de la Maestría en Ciudades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).