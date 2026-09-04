Aprobaron el nuevo cuadro tarifario eléctrico para octubre en Entre Ríos

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico que se aplicará durante octubre de 2026 en Entre Ríos. La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 143/26, fechada el 3 de septiembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial provincial.

La resolución contempla los nuevos costos nacionales de abastecimiento de energía, potencia y transporte, además de una adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD). Para este último componente, el incremento tendrá como límite la variación mensual del último Índice de Salarios disponible del Indec, correspondiente a junio, que fue del 2,9%.

La medida no implica que toda la factura de electricidad aumente automáticamente un 2,9%, ya que ese porcentaje funciona como tope para la adecuación del VAD, uno de los componentes que integran la tarifa final. A ello se suman los costos de abastecimiento definidos a nivel nacional, subsidios y otros conceptos contemplados por la regulación.

Continuará el subsidio provincial

La resolución ratificó además la continuidad hasta el 31 de octubre del subsidio provincial sobre el Valor Agregado de Distribución destinado a usuarios residenciales urbanos y rurales de menores ingresos.

El consumo subsidiado será de 150 kWh

En paralelo, durante octubre continuará vigente el esquema nacional de subsidios energéticos focalizados. Para Entre Ríos, el bloque de consumo base subsidiado será de 150 kWh mensuales, al igual que durante marzo, abril, septiembre y noviembre.

Según la normativa nacional citada por el EPRE, sobre ese consumo base corresponde una bonificación del 50% sobre el Precio Estacional de la electricidad, además de una bonificación adicional extraordinaria prevista para octubre. El beneficio se aplica de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen nacional.

En el caso de las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas en las leyes nacionales correspondientes, las bonificaciones deberán aplicarse sobre la totalidad del volumen consumido, según estableció el organismo regulador.

Incorporan el canon de la ET Gran Paraná

Entre los componentes considerados para determinar el cuadro tarifario también aparece el canon correspondiente a la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná.

La resolución detalló que ese canon asciende a US$323.046,95 mensuales y que para su incorporación se tomó el tipo de cambio vigente al 1º de septiembre, establecido en $1.512,7304 por dólar según la Comunicación A3500 del Banco Central, consignó El Once.

ENERSA había presentado el 2 de septiembre ante el EPRE la propuesta del nuevo cuadro tarifario para octubre, contemplando los costos nacionales de abastecimiento, el esquema de subsidios, el bloque subsidiado de 150 kWh, el canon de la estación transformadora y la actualización correspondiente al VAD.

Los valores podrían modificarse

El EPRE aclaró que la vigencia del cuadro tarifario aprobado está condicionada a que no se produzcan nuevas modificaciones en los precios mayoristas de energía, potencia o transporte dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación.

Si durante el período se modifican esos componentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), las distribuidoras provinciales podrán presentar nuevos valores ante el organismo regulador para su correspondiente análisis y aprobación.

Finalmente, el organismo dispuso notificar la resolución a la Secretaría de Energía de Entre Ríos y a las distribuidoras eléctricas provinciales, que deberán aplicar el nuevo esquema durante octubre de 2026.