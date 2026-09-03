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Severos daños en vehículos que chocaron en Seguí

Ambos conductores fueron auxiliados, al impactar en Urquiza y Aconcagua de esa localidad.
Policiales/Judiciales03 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Promediando las 11:50 de este jueves, la policía de Seguí se movilizó por un siniestro vial. "Al llegar a Urquiza y Aconcagua, se visualizó a dos vehículos con evidentes signos de colisión. Fueron partícipes una camioneta Renault Alaskan, conducida por un hombre, que se desplazaba por Urquiza; y un Volkswagen Nivus, que se encontraba al mando de una mujer y transitaba por Aconcagua; ambos domiciliados en Seguí", detalló a Estación  Plus Crespo el Segundo Jefe de la dependencia, Of. Ppal. Claudio Cuevas.

"Ambos resultaron ilesos", confirmó, al dar cuenta que "El Nivus presentó un golpe en el lateral izquierdo y perdió su rueda trasera; en tanto que la Alaskan sufrió roturas frontales".

Ante la ausencia de lesionados, personal de Tránsito Municipal labró las actas para ser presentadas ante las respectivas compañías aseguradoras.

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