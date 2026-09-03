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Colisión entre una camioneta y una motocicleta dejó un joven con lesiones leves en General Ramírez

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este jueves en la intersección de calles Belgrano y Arenales. El motociclista, de 20 años, fue asistido y trasladado al hospital local, donde recibió curaciones.
Policiales/Judiciales03 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino durante la mañana de este jueves 3 de septiembre a raíz de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Belgrano y Arenales.

Según conoció Estación Plus Crespo, al arribar al lugar los efectivos, constataron que en la colisión estuvieron involucrados una pick-up Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 32 años, y una motocicleta Guerrero de 150 cc, al mando de un joven de 20 años.

El motociclista sufrió lesiones leves

Ante la situación, los agentes policiales brindaron asistencia al motociclista, quien había sufrido lesiones de carácter leve. Posteriormente, el joven fue atendido en el Hospital local, donde recibió las correspondientes curaciones.

Investigación para determinar las causas

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispusieron las actuaciones periciales correspondientes, con el objetivo de establecer las causas y circunstancias en las que se produjo la colisión.

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