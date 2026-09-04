Llegan a Paraná las reliquias del santo millennial

Pasarán primero por la parroquia San Agustín, y desde allí serán llevadas a la parroquia Santo Domingo Savio, en el sur de la ciudad.

A Carlo Acutis lo llaman «el influencer de Dios», el «ciberapóstol de la Eucaristía», «el santo de la red» y es candidato firme a convertirse en «patrono de Internet». Su nombre es Carlo Acutis, un adolescente italiano con dos pasiones –la fe y la informática– . Mmurió a los 15 años por una leucemia fulminante.

Nacido el 3 de mayo de 1991 en el seno de una familia acomodada en Londres –porque sus dos padres italianos trabajaban allí–, murió el 12 de octubre de 2006, en apenas 72 horas por una leucemia repentina. Genio de la computadora, pero también un chico especialmente devoto, pese a que su familia no lo era –su madre contó que sólo había ido a misa para su comunión, su confirmación y su matrimonio–, Carlo no sólo vivió cristianamente, sino que usó las redes para crear una muestra virtual de los milagros de la eucaristía en el mundo. Además, siempre gracias a su computadora, en la que solía entretenerse con videojuegos, como todos los chicos, elaboró un esquema del rosario que incluía los misterios de la luz.

Después de haber vivido un breve período en Londres, donde tenía una niñera polaca, Beata, gran admiradora de Juan Pablo II, que lo acercó a la Iglesia católica, se mudó junto a su familia a Milán. Allí fue primero a un colegio católico y poco antes de morir, a un secundario manejado por los jesuitas.

Su causa de beatificación comenzó en 2013. En julio de 2018 el papa Francisco lo declaró «venerable», título que la Iglesia católica le concede a quien, por la práctica de las virtudes ejercidas en vida, es considerado digno de ser venerado por los fieles. A Carlo se le atribuyó luego un milagro por su intercesión, paso indispensable para ser beatificado. Este se registró en Brasil, en el séptimo aniversario de su muerte, el 12 de octubre de 2013, en Campo Grande, capital del Estado de Mato Grosso del Sur. Allí, un niño de 6 años se curó inexplicablemente de una grave anomalía que padecía desde su nacimiento en el páncreas.

Paraná tuvo reliquias del santo, pero en julio de 2025 fueron robadas de la parroquia Santo Domingo Savio, donde era muy venerado. Es más, desde esa comunidad parroquial dieron forma a una escuela secundaria que lleva el nombre del primer santo millenial, Carlo Acutis. Mediante decreto, el exarzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, designó a Alicia Teresa Carvoisier como apoderada legal y a Sandra Mariela Chavepeyre como cooapoderada del Instituto Carlos Acutis, que funciona en el ámbito de la parroquia Santo Domingo Savio, consignó Entre Ríos Ahora.