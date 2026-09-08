Siguen las obras en el acceso Perón y ruta nacional 131 para ofrecer mayor seguridad vial

“La intervención apunta a ofrecer mayor seguridad vial teniendo en cuenta que nuestra ciudad está entre dos rutas nacionales con un gran flujo de circulación vehicular. Esta iniciativa, que también es acompañada por la petición del sector privado, permitirá rectificar el acceso existente y contar con una dársena de desaceleración y colectora de suelo calcáreo del otro lado de la Ruta 131 (sentido oeste-este o Yapeyú-Perón).

Con esta obra, los vehículos que circulan por la ruta con destino Crespo (provenientes por la mano que viene desde Libertador San Martín), deberán bajar de la ruta hacia la colectora e ingresar a 90 grados hacia el Acceso Perón”, destacó el intendente Marcelo Cerutti, quien recorrió el lugar junto a Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente). También se contará con una dársena y colectora de suelo calcáreo del lado urbano, para generar el descenso de velocidad e ingreso a Crespo de quienes vienen transitando en sentido de circulación este-oeste (desde la ronda hacia la ciudad).

En el lugar, además, se planificaron tareas de perfilado y calce de banquinas, limpieza de cunetas y alcantarillas, colocación de nuevas alcantarillas, pintado de bolardos, mejoras en el alumbrado público, ensanche del acceso y colocación de una garita para pasajeros de colectivos.

Las tareas planificadas

-Mejora de la dársena de ingreso o banquina, sentido de circulación desde Malvinas hacia Perón, colocando piedra basáltica triturada.

-Garita para pasajeros de colectivos sobre Perón, metros antes de la conexión con la Ruta Nacional 131.

-Ensanche de la trama vial pavimentada de Perón (generando un mayor radio de curva), en el tramo final antes del empalme con la ruta.

-Construcción de una dársena de desaceleración y colectora del otro lado de la Ruta 131 (sentido oeste-este o Yapeyú-Perón). Esta obra permitirá que los vehículos que circulan por la ruta con destino Crespo (provenientes por la mano que viene desde Libertador San Martín), salgan de la ruta hacia la colectora e ingresen a 90 grados hacia el Acceso Perón.

-Construcción de dársena de desaceleración y colectora en la zona de Malvinas y Los Olivos, para quienes transiten por Ruta Nacional 131 (sentido de circulación desde la rotonda hacia Crespo y deban ingresar a nuestra ciudad).