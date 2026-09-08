google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Siguen las obras en el acceso Perón y ruta nacional 131 para ofrecer mayor seguridad vial

El municipio de Crespo trabaja de manera conjunta con Vialidad Nacional en la obra de "Readecuación Intersección de la Ruta Nacional Nº 131 y del Acceso Presidente Juan Domingo Perón", en el Barrio Azul.
Crespo al día08 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
google

DSC_3527-1024x732

“La intervención apunta a ofrecer mayor seguridad vial teniendo en cuenta que nuestra ciudad está entre dos rutas nacionales con un gran flujo de circulación vehicular. Esta iniciativa, que también es acompañada por la petición del sector privado, permitirá rectificar el acceso existente y contar con una dársena de desaceleración y colectora de suelo calcáreo del otro lado de la Ruta 131 (sentido oeste-este o Yapeyú-Perón). 

Con esta obra, los vehículos que circulan por la ruta con destino Crespo (provenientes por la mano que viene desde Libertador San Martín), deberán bajar de la ruta hacia la colectora e ingresar a 90 grados hacia el Acceso Perón”, destacó el intendente Marcelo Cerutti, quien recorrió el lugar junto a Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente). También se contará con una dársena y colectora de suelo calcáreo del lado urbano, para generar el descenso de velocidad e ingreso a Crespo de quienes vienen transitando en sentido de circulación este-oeste (desde la ronda hacia la ciudad).

En el lugar, además, se planificaron tareas de perfilado y calce de banquinas, limpieza de cunetas y alcantarillas, colocación de nuevas alcantarillas, pintado de bolardos, mejoras en el alumbrado público, ensanche del acceso y colocación de una garita para pasajeros de colectivos.

Las tareas planificadas

-Mejora de la dársena de ingreso o banquina, sentido de circulación desde Malvinas hacia Perón, colocando piedra basáltica triturada.

-Garita para pasajeros de colectivos sobre Perón, metros antes de la conexión con la Ruta Nacional 131.

-Ensanche de la trama vial pavimentada de Perón (generando un mayor radio de curva), en el tramo final antes del empalme con la ruta.

-Construcción de una dársena de desaceleración y colectora del otro lado de la Ruta 131 (sentido oeste-este o Yapeyú-Perón). Esta obra permitirá que los vehículos que circulan por la ruta con destino Crespo (provenientes por la mano que viene desde Libertador San Martín), salgan de la ruta hacia la colectora e ingresen a 90 grados hacia el Acceso Perón.

-Construcción de dársena de desaceleración y colectora en la zona de Malvinas y Los Olivos, para quienes transiten por Ruta Nacional 131 (sentido de circulación desde la rotonda hacia Crespo y deban ingresar a nuestra ciudad).

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
WhatsApp Image 2026-09-07 at 09.39.24

Bomberos Voluntarios lanzaron la campaña "Ayudanos a hacer historia"

Estación Plus Crespo
Crespo07 de septiembre de 2026
El objetivo de la Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo" es reunir el dinero faltante para la compra plena del camión autobomba con escalera, que permite sofocar y rescatar, a más de 30 metros de altura. Su bomba es capaz de entregar hasta 7.600 litros por minuto. ¿Cómo colaborar? 

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo