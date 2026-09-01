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La juventud de Crespo tomó protagonismo en el inicio de la Estudiantina 2026

Este año, la Estudiantina de Crespo reúne a 17 equipos, que durante las próximas semanas compartirán juegos, desafíos y propuestas que pondrán a prueba su creatividad y, sobre todo, el trabajo en equipo.
Crespo al día01 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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El pasado domingo, la Avenida 3 de Febrero, frente al Área de la Juventud, se llenó de jóvenes, música, color y alegría con el comienzo de la Estudiantina 2026.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de celebrar una nueva edición de la Estudiantina y el acompañamiento de toda la comunidad: “Estamos celebrando una nueva Estudiantina y es muy lindo ver a los chicos y a las familias movilizados. Son actividades que nos describen como ciudad, que generan nuevos vínculos y nos permiten compartir y disfrutar juntos. Durante estas semanas vamos a tener diferentes propuestas en las que los jóvenes se involucran y participan. Vamos a vivir la ciudad a pleno”.

En esta primera jornada se presentaron los grupos de las Categorías A y B, que mostraron sus banderas y sus propuestas de “La Vida en Canciones”,  contando una historia haciendo un remix con fragmento de canciones, dando el puntapié inicial a una nueva edición de esta tradicional celebración estudiantil.

Categoría A:

Kuality

The Twenty 

The Meeting

Categoría B:
Aliados 

Los Wilcats 

Heroes 

Eternum 

The Zanzibar 

Sociedad misterio 

Reyes de la selva 

Men in Black 

Off the rio 

The scream 

Los minionacticos 

Pitufibanda 

Cowboys

Team Buzz

Fantasy Kingdom

Las actividades de la Estudiantina 2026 continuarán durante esta semana con nuevas instancias de participación para los equipos. Los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, a partir de las 20:00, en el Salón Municipal, será el turno de las propuestas de Teatro, para los equipos de la Categoría A, y Sketch, para los de la Categoría B.

De esta manera, los estudiantes seguirán sumando puntos y compartiendo distintas expresiones de creatividad, compañerismo y trabajo en equipo a lo largo de esta celebración.

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