La juventud de Crespo tomó protagonismo en el inicio de la Estudiantina 2026

El pasado domingo, la Avenida 3 de Febrero, frente al Área de la Juventud, se llenó de jóvenes, música, color y alegría con el comienzo de la Estudiantina 2026.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de celebrar una nueva edición de la Estudiantina y el acompañamiento de toda la comunidad: “Estamos celebrando una nueva Estudiantina y es muy lindo ver a los chicos y a las familias movilizados. Son actividades que nos describen como ciudad, que generan nuevos vínculos y nos permiten compartir y disfrutar juntos. Durante estas semanas vamos a tener diferentes propuestas en las que los jóvenes se involucran y participan. Vamos a vivir la ciudad a pleno”.

En esta primera jornada se presentaron los grupos de las Categorías A y B, que mostraron sus banderas y sus propuestas de “La Vida en Canciones”, contando una historia haciendo un remix con fragmento de canciones, dando el puntapié inicial a una nueva edición de esta tradicional celebración estudiantil.

Categoría A:

Kuality

The Twenty

The Meeting







Categoría B:

Aliados

Los Wilcats

Heroes

Eternum

The Zanzibar

Sociedad misterio

Reyes de la selva

Men in Black

Off the rio

The scream

Los minionacticos

Pitufibanda

Cowboys

Team Buzz

Fantasy Kingdom





















Las actividades de la Estudiantina 2026 continuarán durante esta semana con nuevas instancias de participación para los equipos. Los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, a partir de las 20:00, en el Salón Municipal, será el turno de las propuestas de Teatro, para los equipos de la Categoría A, y Sketch, para los de la Categoría B.

De esta manera, los estudiantes seguirán sumando puntos y compartiendo distintas expresiones de creatividad, compañerismo y trabajo en equipo a lo largo de esta celebración.