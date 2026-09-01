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Inconvenientes temporales en algunos servicios digitales de la Municipalidad de Crespo

Debido a una falla en un proveedor externo que brinda servicios al Municipio, algunas plataformas y herramientas digitales se encuentran temporalmente fuera de funcionamiento.
Crespo al día01 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Esta situación afecta el acceso a distintos servicios que los vecinos utilizan habitualmente para realizar consultas, trámites y gestiones online.

Por el momento, se encuentran afectados:

  • Los correos electrónicos institucionales
  • La liquidación de la Tasa de Higiene
  • El Sistema de Atención Ciudadana para realizar reclamos
  • El Digesto Municipal
  • El Pago Online de Tasas
  • Ecoboleta
  • El mapa interactivo de información de la ciudad

La falla es externa a la Municipalidad y actualmente trabajan junto al proveedor para recuperar el funcionamiento de los sistemas.

La normalización se realizará de manera progresiva y, por el momento, no se cuenta con un plazo confirmado para el restablecimiento total de los servicios.

Desde la Municipalidad estamos siguiendo la situación y realizando las gestiones necesarias. A medida que se produzcan avances, los diferentes servicios volverán a estar disponibles y se informarán las novedades correspondientes.

Mientras persista esta situación, ante cualquier consulta o necesidad de realizar una gestión, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con la Municipalidad al 495-1160.

Agradecemos la comprensión ante los inconvenientes ocasionados.

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