Inconvenientes temporales en algunos servicios digitales de la Municipalidad de Crespo

Esta situación afecta el acceso a distintos servicios que los vecinos utilizan habitualmente para realizar consultas, trámites y gestiones online.

Por el momento, se encuentran afectados:

Los correos electrónicos institucionales

La liquidación de la Tasa de Higiene

El Sistema de Atención Ciudadana para realizar reclamos

El Digesto Municipal

El Pago Online de Tasas

Ecoboleta

El mapa interactivo de información de la ciudad

La falla es externa a la Municipalidad y actualmente trabajan junto al proveedor para recuperar el funcionamiento de los sistemas.

La normalización se realizará de manera progresiva y, por el momento, no se cuenta con un plazo confirmado para el restablecimiento total de los servicios.

Desde la Municipalidad estamos siguiendo la situación y realizando las gestiones necesarias. A medida que se produzcan avances, los diferentes servicios volverán a estar disponibles y se informarán las novedades correspondientes.

Mientras persista esta situación, ante cualquier consulta o necesidad de realizar una gestión, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente con la Municipalidad al 495-1160.

Agradecemos la comprensión ante los inconvenientes ocasionados.