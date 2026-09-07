Una familia fue hospitalizada tras un vuelco en Ruta 37

Alrededor de las 17:15 de este domingo, personal policial de Comisaría General Campos, intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial Nº 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela Nº 155 “José Hernández”, en el departamento San Salvador.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que por razones que se tratan de establecer, el conductor -de 39 años- de un Volkswagen Pointer, perdió el control del rodado, terminando sobre la banquina. El mismo circulaba acompañado por su pareja y sus dos hijos, menores de edad.

La mujer y los dos chicos fueron trasladados hasta el hospital local para su atención. Posteriormente, el médico policial de turno, informó que las personas involucradas presentaban lesiones de carácter leve.