Una familia fue hospitalizada tras un vuelco en Ruta 37
Policiales/Judiciales07 de septiembre de 2026Estación Plus Crespo
Una madre y dos niños fueron derivados al Hospital de General Campos. Los daños materiales dan dimensión del siniestro.
Alrededor de las 17:15 de este domingo, personal policial de Comisaría General Campos, intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial Nº 37, a unos 1.200 metros al sureste de la Escuela Nº 155 “José Hernández”, en el departamento San Salvador.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que por razones que se tratan de establecer, el conductor -de 39 años- de un Volkswagen Pointer, perdió el control del rodado, terminando sobre la banquina. El mismo circulaba acompañado por su pareja y sus dos hijos, menores de edad.
La mujer y los dos chicos fueron trasladados hasta el hospital local para su atención. Posteriormente, el médico policial de turno, informó que las personas involucradas presentaban lesiones de carácter leve.
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